У випуску коротко і відверто про найважливіші теми середи, 1 грудня:

Минає 30 років від референдуму про підтвердження Незалежності України. У цей день президент Зеленський виступив зі щорічним зверненням і вніс у парламент законопроект про множинне громадянство. Обговоримо цю ініціативу з із громадянином Німеччини, українцем, громадським діячем Ростиславом Косюрою.

Верховна Рада проголосувала за так званий «антиахметівський» законопроект про зміни до Податкового кодексу. З’ясуємо хто з львівських нардепів підтримав цю ініціативу, а хто і чому виступив проти.

Антивакцинатор Остап Стахів за рішенням суду опинився у психіатричній лікарні. Дізнаємося, скільки він там пробуде і чим може завершитися кримінальна справа проти найвідомішого провокатора зі Львова.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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