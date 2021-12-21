У випуску коротко і відверто про найважливіші теми вівторка, 21 грудня:

Голосування за бюджет Львівської області не обійшлося без протистоянь. Депутати мали намір забрати сотні мільйонів гривень, передбачених на зарплати вчителів та утримання шкіл. Освітяни вийшли на пікет. Дізнаємось, як повертали ці гроші у проект бюджету.

Кінець року – політики урочисто перерізають стрічки. Дізнаємося, скільки депутатів і чиновників потрібно, щоби відкрити новий дитсадок біля Львова у селі Підберізці.

Про ситуацію з дошкільними закладами, про фінансове забезпечення освітян, а також про сумнівні дипломи екс-урядовця Гогілашвілі поговоримо в ефірі з народною депутаткою Наталею Піпою.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter