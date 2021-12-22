Як приймали обласний бюджет і хто зриває призначення керівника САП
Ч/Б з Андрієм Дроздою
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У випуску коротко і відверто про найважливіші теми середи, 22 грудня:
- Триває бюджетний тиждень, коли депутати Львова і області визначаються, на що витратити гроші платників податків. Бюджет Львівщини прийняли вчора. Обговоримо його особливості з депутаткою Львівської обласної ради Парасковією Дворянин.
- Двоє львівських депутатів виступили з ініціативою викупу майна стадіону «Торпедо», яке через сумнівні схеми опинилося у власності банку. З’ясуємо, де взяти ще сім мільйонів на викуп історичного стадіону і хто має ці гроші заплатити?
- Головний скандал тижня – це зрив призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Оточення президента Зеленського йде на все, щоб не визнати результатів конкурсу. Дізнаємося, як це може позначитися на стосунках України і західних партнерів.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.
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