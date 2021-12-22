Благодійний фонд депутатів Іваха і Свіщова уклав договір про купівлю стадіону "Торпедо" у банку "Львів" за 7,5 млн грн

Двоє депутатів із Львівської міської і Львівської обласної рад заявили про намір викупити і передати у комунальну власніть стадіон «Торпедо», що сьогодні перебуває у власності банку «Львів». Для цього депутатии створили благодійний фонд і оголосили про збір коштів. Про це у середу, 22 грудня, під час прес-конференції повідомили депутати Сергій Івах і Віталій Свіщов.

Благодійний фонд «Громада і справедливість», створений у серпні 2021 року депутатом ЛМР Сергієм Івахом і депутатом ЛОР Віталієм Свіщовим, 13 грудня підписав із банком «Львів» договір про викуп стадіону «Торпедо» на вул. Золотій за 7,5 млн грн.

За словами Сергія Іваха, він і Віталій Свіщов внесли на рахунок свого благодійного фонду по 300 тис. грн і, згідно з договором купівлі-продажу, укладеного з банком «Львів», сплатили фінустанові перший внесок за стадіон «Торпедо» у 500 тис. грн. Решту ж грошей – 7 млн грн – БФ «Громада і справедливість» має виплатити банку до 14 червня 2022 року. Для цього депутати оголосять збір коштів серед львів'ян – реквізити обіцяють оприлюднити найближчим часом. Кожен, хто перерахує кошти на викуп стадіону, отримає сертифікат про свою участь у цій справі, а прізвища благодійників оприлюднять.

Сергій Івах сказав, що благодійний фонд уклав договір із банком «Львів», тому що дізнався, що кілька місяців тому майно стадіону хотіла викупити приватна компанія, яка обіцяла відновити спортивну інфраструктуру, але хотіла звести поряд апарт-готель для спортсменів.

Зобов'язання міста

«Коли благодійний фонд назбирає гроші і викупить стадіон, то, гарантую, що упродовж кількох днів після цього ми подаруємо стадіон місту. Якщо з якоїсь причини цього не станеться, то я напишу заяву про складання депутатського мандату», – сказав Сергій Івах.

Умови передачі «Торпедо» у комунальну власність, додав він, ще опрацьовуються, але міськраді «точно буде заборонено передавати стадіон інвесторам чи іншим особам» і вона має упродовж двох років від дня передачі стадіону у комунальну власність провести його реконструкцію.

За словами Сергія Іваха, у 2021 року в міському бюджеті було передбачено 8 млн грн на викуп стадіону «Торпедо», але гроші не використали. Депутат каже, що має гарантії від ЛМР про те, що ці кошти внесуть у бюджет на 2022 рік як видатки на реконструкцію стадіону «Торпедо». Додамо, що бюджет розвитку міськрада має розглянути у четвер, 23 грудня.

Як інформував ZAXID.NET, у листопаді 2021 року у Львові визначили переможця архітектурного конкурсу на проект будівництва легкоатлетичного комплексу зі спортивним центром на місці стадіону «Торпедо» на вул. Золотій. Переможцем стала команда архітекторів з Дніпра – саме за їхнім проектом мають збудувати новий спортивний комплекс.

Окрім того, на думку Сергія Іваха, місто може залучити кошти за державними програмами для реконструкції стадіону «Торпедо». Проект-переможець також планують обговорити разом з представниками різних спортивних федерацій та міськради, аби за потреби його доповнити, додав депутат.

Якщо благодійному фонду не вдасться зібрати кошти на викуп стадіону «Торпедо» серед львів'ян, то Сергій Івах пообіцяв, що вони з Віталієм Свіщовим докладуть свої гроші. Також вони сподіваються, що до збору коштів долучаться інші депутати.

Що передувало

Стадіон «Торпедо» збудували у 30-х роках минулого століття, але після Другої світової війни він не використовувався. У 2000-х роках на території стадіону з'явився ринок електротехнічних товарів. У 2007 році Львівська міськрада виділила під ринок земельну ділянку на перетині вул. Хмельницького та вул. Кукурудзяної, де він працює досі, а стадіон звільнили від торгових наметів та павільйонів. Та з’ясувалося, що в 2008 році на споруди стадіону – невеликий павільйон, душову, туалет, огорожу, ворота і футбольне поле – у незрозумілий спосіб було оформлене право власності. Ці споруди кілька разів переходили в різні руки, а останній власник – ТзОВ «Досугбудінвест» – розрахувався ними за кредит у банку «Львів».

Тепер власником споруд стадіону є банк, однак земля під ними (2,6 га) досі належить місту. Місто і банк кілька років вели переговори про викуп цього майна і у 2019 році депутати навіть підтримали відповідну ухвалу, але сторони не зійшлися в оцінці майна: банк хотів за нього 8,9 млн грн, а місто оцінило споруди у 5,1 млн грн. Згодом банк погодився продати його за 7,5 млн грн, але місто наполягало на своїй оцінці. Окрім того, за словами заступника міського голови Львова з містобудування Любомира Зубача, власники фірми «Досугбудінвест», що передала майно у заставу банку, пов'язані із власниками банку «Львів» і таким чином організували схему, аби повернути гроші, що заплатили колишньому власнику споруд за них.

Додамо, що Сергій Івах постійно наполягав на тому, що місто має викупити майно стадіону у банку «Львів» за ціною, встановленою банком. Під час прес-конференції у четвер, 23 грудня, він також наголосив на цьому, адже «є право приватної власності», хоча додав, що із ціною банку не погоджується.

Сергій Івах і Віталій Свіщов є депутатами, відповідно, Львівської міської і Львівської обласної рад від партії Європейська солідарність. Батько Віталія Свіщова Олександр Свіщов займається будівельним бізнесом і є партнером іншого депутата ЛОР від ЄС Григорія Козловського у кількох проектах. Сергій Івах прямого стосунку до будівельного бізнесу не має, але відомий лобіюванням у міськраді інтересів забудовників, зокрема пов'язаних із тим же Григорієм Козловським.