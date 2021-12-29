У випуску коротко і відверто про найважливіші теми середи, 29 грудня:

Президент Зеленський увів у дію санкції проти двох нових каналів групи Козака-Медведчука і затвердив стратегію інформаційної безпеки України. Оглянемо, як наша влада збирається боротися з російською пропагандою.

Депутати міської ради Львова вже готуються до парламентських виборів. Членів фракції «Варта» помітили на заходах партії «Українська стратегія Гройсмана». Дізнаємось, хто з львів’ян збирається в команду екс-прем’єра.

Львів наповнює бюджет міста через продаж ділянок для нового виробництва. Австрійська компанія «Хірш Пороцель» купила майже три гектари у промзоні Сигнівка. З’ясуємо деталі цієї угоди.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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