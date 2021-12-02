У випуску коротко і відверто про найважливіші теми четверга, 2 грудня:

Папа Римський відвідає Україну. Можливий візит високого гостя анонсував Глава УГКЦ Святослав Шевчук. Обговоримо значення цієї події для країни.

Уся земля – депутатам і їхнім родичам! Журналісти викрили нові масштабні схеми земельного дерибану у Брюховичах. Третина депутатів останнього скликання селищної ради оформили на своїх родичів цінні ділянки.

Як можна відкликати депутата, який не виправдав довіри? Почала діяти норма закону про імперативний мандат. Дізнаємось, хто з львівських обранців може позбутися свого мандата рід тиском партії або ж виборців.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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