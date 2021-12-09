Львівські депутати не змогли прийняти бюджет, а партія «Голос» втрачає довіру виборців
Ч/Б з Андрієм Дроздою
Суспільство — ZAXID.NET, 0 0
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У випуску коротко і відверто про найважливіші теми середи, 8 грудня:
- Депутати знову не змогли проголосувати бюджет Львівської громади на наступний рік. Для цього призначили позачергове засідання сесії. З’ясуємо, що заважає міській раді прийняти важливий фінансовий документ.
- Керівники партії «Голос» остаточно добивають свою репутацію. Лідерка цієї політсили Кіра Рудик виступила на захист проросійських та олігархічних пропагандистів. Дізнаємось, як ще недавно перспективна партія втратила довіру виборців.
- Після п’яти років пошуків знайшли останки львів’янина Тараса Познякова, а Верховний Суд залишив у силі довічне ув’язнення для його вбивці. Обговоримо один із найбільш моторошних злочинів у новітній історії України.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.
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