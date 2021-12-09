У випуску коротко і відверто про найважливіші теми середи, 8 грудня:

Депутати знову не змогли проголосувати бюджет Львівської громади на наступний рік. Для цього призначили позачергове засідання сесії. З’ясуємо, що заважає міській раді прийняти важливий фінансовий документ.

Керівники партії «Голос» остаточно добивають свою репутацію. Лідерка цієї політсили Кіра Рудик виступила на захист проросійських та олігархічних пропагандистів. Дізнаємось, як ще недавно перспективна партія втратила довіру виборців.

Після п’яти років пошуків знайшли останки львів’янина Тараса Познякова, а Верховний Суд залишив у силі довічне ув’язнення для його вбивці. Обговоримо один із найбільш моторошних злочинів у новітній історії України.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.