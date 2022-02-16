У випуску коротко і відверто про найважливіші теми середи, 16 лютого:

Російські найманці готують провокації у Львові. Про таку ймовірну загрозу попередила Служба безпеки України. Дізнаємося більше про попередження від спецслужб.

Львівська обласна рада проголосувала за фінансування територіальної оборони. З’ясуємо деталі важливого рішення.

Як почуваються іноземні та місцеві інвестори в Україні у часи військової загрози? Обговоримо це питання із колишнім послом Канади в Україні, а тепер бізнес-омбудсменом Романом Ващуком.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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