Російські провокації у Львові, гроші на тероборону та безпека інвестицій
Ч/Б з Андрієм Дроздою
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У випуску коротко і відверто про найважливіші теми середи, 16 лютого:
- Російські найманці готують провокації у Львові. Про таку ймовірну загрозу попередила Служба безпеки України. Дізнаємося більше про попередження від спецслужб.
- Львівська обласна рада проголосувала за фінансування територіальної оборони. З’ясуємо деталі важливого рішення.
- Як почуваються іноземні та місцеві інвестори в Україні у часи військової загрози? Обговоримо це питання із колишнім послом Канади в Україні, а тепер бізнес-омбудсменом Романом Ващуком.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.
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