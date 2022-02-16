Служба безпеки України заявила про можливе проникнення до Львова найманців з Росії та окупованих територій для здійснення провокацій. Тому СБУ звернулась до ріелторів, керівників готелів та ОСББ з проханням повідомляти про всіх підозрілих російськомовних осіб спортивної зовнішності.

Як вказано у листі першого заступника начальника управління СБУ у Львівській області Леоніда Янківського до керівників готелів та ОСББ, Служба безпеки фіксує факти дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні, зокрема, прибуття осіб з анексованого Криму, Росії, окупованих територій Донецької та Луганської областей з метою вчинення провокацій у Львові.

«Аналіз отриманої інформації свідчить про те, що особи (чоловіки віком 20-50 років, спортивної тілобудови, російськомовні), які прибувають в регіон на короткотерміновий період для можливого проведення протиправних діянь, переважно поселяються на квартирах, які орендують особисто або через підставних осіб», – вказано у листі СБУ.

У зв’язку з такою ситуацію, СБУ звернулося до ріелторів, керівників ОСББ, готелів і хостелів з проханням посприяти у виявленні підозрілих осіб. Інформацію про підозрілих осіб СБУ просить повідомляти за телефоном +380664671077.

Звернення СБУ до ріелторів, керівників готелів, хостелів та ОСББ

Першими звернення СБУ до ріелторів та власників готелів оприлюднив сайт «Leopolis.news». В управлінні СБУ Львівської області ZAXID.NET підтвердили, що цей документ справжній.