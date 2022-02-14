Посилений режим несення служби триватиме з 14 по 19 лютого

Особовий склад поліції України перевели на посилений режим несення служби з 14 по 19 лютого 2022 року. Про це повідомили у прес-службі відомства у понеділок, 14 лютого.

Як пояснив очільник Нацполіції Ігор Клименко, зробили це, щоб оперативніше реагувати на будь-які загрози безпеці громадян.

«Посилений режим поліції – це не додатковий привід для паніки. Це про захист і повну готовність. Захищаємо, а не панікуємо!», – заявив Клименко.

На вулицях українських міст збільшать кількість патрулів, які забезпечуватимуть порядок на вулицях, а також посилять охорону обʼєктів критичної інфраструктури (органів державної влади, місцевого самоврядування й інших).

Окрім того, Нацполіція розгорне додаткові ситуаційні центри цілодобового моніторингу ситуації в Україні.

Як інформував ZAXID.NET, перед цим міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський запевнив, що МВС не допустить жодних «сепаратистських проявів на кшталт тих, які були навесні 2014 року в Харкові, Луганську, Донецьку».

«Повторення Слов’янська ми також не допустимо! Якщо якийсь «гіркін» спробує захопити адмінбудівлі, його розстріляє наш спецназ без попередження та жодних вагань!», – заявив міністр.

До слова, американська розвідка раніше заявляла, що ймовірний напад Росії на Україну розпочнеться 16 лютого.