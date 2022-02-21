У випуску коротко і відверто про найважливіші теми понеділка, 21 лютого:

У Львові вшанували героїв Революції Гідності. Львів’яни долучилися до масового маршу єдності, який завершився на Меморіалі Небесної сотні. Дізнаємось більше про патріотичну акцію.

Як львів’яни реагували на історичний виступ президента Зеленського на безпековій конференції у Мюнхені. Оглянемо реакції на промову.

Депутати без мандатів. Українська галицька партія прийняла рішення відкликати п’ятьох своїх представників у Львівській обласній раді. Чому колишні депутати далі продовжують голосувати у Львівській облраді, запитаємо у голови політради УГП Ростислава Коваля.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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