Реакція на виступ Зеленського у Мюнхені та відкликані депутати Львівської облради
Ч/Б з Андрієм Дроздою
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У випуску коротко і відверто про найважливіші теми понеділка, 21 лютого:
- У Львові вшанували героїв Революції Гідності. Львів’яни долучилися до масового маршу єдності, який завершився на Меморіалі Небесної сотні. Дізнаємось більше про патріотичну акцію.
- Як львів’яни реагували на історичний виступ президента Зеленського на безпековій конференції у Мюнхені. Оглянемо реакції на промову.
- Депутати без мандатів. Українська галицька партія прийняла рішення відкликати п’ятьох своїх представників у Львівській обласній раді. Чому колишні депутати далі продовжують голосувати у Львівській облраді, запитаємо у голови політради УГП Ростислава Коваля.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.
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