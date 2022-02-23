У випуску коротко і відверто про найважливіші теми середи, 23 лютого:

Російський консул у Львові спалив документи і спустив триколор із флагштока. Росія оголосила про евакуацію своїх дипломатів. В Україні вимагають розірвання дипломатичних відносин з агресором.

Зеленський домовився зі всіма фракціями про єдність і оборонну коаліцію, однак депутати «Європейської солідарності» вже розганяють «зраду» через надзвичайний стан в Україні. Будемо розбиратися, що означає таке рішення РНБО.

Інстаблогер Заліско із «голодної туси» підтримав українську армію на 70 тисяч гривень. Українці масово переказують гроші на армію. Дізнаємось, як можна долучитися.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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