Надзвичайний стан в Україні, втеча російських дипломатів та допомога армії
Ч/Б з Андрієм Дроздою
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У випуску коротко і відверто про найважливіші теми середи, 23 лютого:
- Російський консул у Львові спалив документи і спустив триколор із флагштока. Росія оголосила про евакуацію своїх дипломатів. В Україні вимагають розірвання дипломатичних відносин з агресором.
- Зеленський домовився зі всіма фракціями про єдність і оборонну коаліцію, однак депутати «Європейської солідарності» вже розганяють «зраду» через надзвичайний стан в Україні. Будемо розбиратися, що означає таке рішення РНБО.
- Інстаблогер Заліско із «голодної туси» підтримав українську армію на 70 тисяч гривень. Українці масово переказують гроші на армію. Дізнаємось, як можна долучитися.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.
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