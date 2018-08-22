Львів отримав ₴27 млн з держбюджету на будівництво спорткомплексу на Сихові

Будівництво планують розпочати цього року

ЕкономікаКатерина Родак, сьогодні, 11:523090

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Львів отримав ₴27 млн з держбюджету на будівництво спорткомплексу на Сихові
фото ЛМР
З даху спорткомплексу облаштують лижні спуски

Львівська міська рада отримала субвенцію у розмірі 27 млн грн з державного бюджету на будівництво спорткомплексу на Сихові. З огляду на це виконавчий комітет Львівської міської ради вніс зміни до видатків міського бюджету.

Загальна вартість будівництва спорткомплексу на площі 1,87 га становитиме приблизно 200 млн грн. Раніше ZAXID.NET писав, що перший етап будівництва планують розпочати наприкінці 2018 року. Ділянка, де буде вестися будівництво, розташована поблизу церкви Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, торгового центру «ВАМ», торгового центру «Інтерсіті» та будівлі Сихівської райадміністрації.

Відеовізуалізація майбутнього спорткомплексу

Згідно з проектом, проектом, споруда матиме чотири окремі криті зали для регбі, гандболу, баскетболу та волейболу, критий басейн для водного поло та блок адміністративно-господарських приміщень. Окрім цього, з даху споруди облаштують лижні спуски.

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