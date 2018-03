Львів по роботі: куди піти 26-30 березня

Що точно не можна пропустити у Львові цього тижня: показ документального фільму про Олега Сенцова та відкриття виставки гуцульської мисткині Параски Плитки-Горицвіт. Зрештою, всі інші події - справа бажання.

Проте, не забуваймо, що на цей тиждень (а саме - 27 березня) припадає Міжнародний день театру. Навіть якщо сам театр вам не дуже до душі - то в театрі Курбаса влаштовують концерт гуртів, які створили їхні актори. А серед лекцій, що можна послухати протягом тижня, одна вибивається - тим, що відвідати її доведеться перед, а не після роботи: у п’ятницю вранці Ярослав Грицак розповідатиме про мужність і те, як долати свій страх.

Завершити березень так, аби не було соромно: для цього ZAXID.NET зібрав 12 подій (назви яких - клікабельні), на які варто звернути увагу.

Лекції

Станіслав Лем – метеор чи зірка?

76-та Оссолінська зустріч відбудеться із професором Станіславом Бересем - поетом, істориком літератури, літературним критиком, перекладачем та автором 27 книг. Зокрема, він є автором «Бесід зі Станіславом Лемом» (1987) i «Так казав... Лем» (2002).

Коли: середа, 28 березня, 17:00. Де: Львівська національна наукова бібліотека України ім. Василя Стефаника, вул. Стефаника, 2.

Станіслав Лем - польський письменник-фантаст, який народився у Львові

Чи переможе директорка директрису? Розмова про фемінітиви

В україномовному просторі стрімко зростає затребуваність фемінітивів – назв на означення жінок за професією, видом діяльності, соціальним статусом та ін. Однак інколи виникають питання, яке слово буде доцільнішим: професор чи професорка, керівник чи керівниця, психолог чи психологиня? Відвідувачі лекції матимуть нагоду з’ясувати, яким чином жіночі назви залучено до розподілу влади в суспільстві і як мова постає простором символічної боротьби і за престиж та визнання досягнень жінки в суспільстві, і за ідеологічні стремління (мовної) політики.

Доповідачка: Олена Синчак – мовознавиця, доцентка кафедри філології Українського католицького університету, кандидатка філологічних наук.

Вхід вільний.

Коли: середа, 28 березня, 17:00. Де: центр Window on America Lviv, пл. Ринок, 9 (2-й поверх).

ілюстрація Жені Олійник

Дискусія «Громадські простори: як зміниться Львів у 2018 році»

Цього року у планах Львова – чимало змін: мова йде про площу навколо Головного залізничного вокзалу, бульвар ім. Довженка на Сихові, площу Теодора. Тож, коли, де і як усе відбуватиметься і буде темою розмови. Як обирають проекти, як їх розробляють, які складнощі у їхній реалізації розкажуть:

Олександра Сладкова — начальниця управління адміністрування, будівництва та розвитку інфраструктури ЛМР, керівниця відділу урбаністики ЛКП «Інститут просторового розвитку»;

Ольга Криворучко — архітекторка та співзасновниця організації Urban Ideas;

Маркіян Максим'юк — архітектор, член міждисциплінарної урбаністичної ініціативи «Групи 109»;

Орест Олеськів — проектний менеджер Інституту міста.

Вхід вільний.

Коли: середа, 28 березня, 18:30. Де: книгарня «Є», просп. Свободи, 7.

Мужність нації. Лекція Ярослава Грицака

Традиція «креативних ранків» у Львові продовжується – цього разу спікером стане відомий львівський історик Ярослав Грицак. Він розповідатиме:

- про страх як найбільш універсальну і, в залежності від обставин і нашого вибору, найбільш руйнівну або на найбільш «будуючу» емоцію

- мужність і мачо-культура: у чому різниця?

- як долати в собі страх і культивувати мужність?

- криза західної цивілізації, важливість України і наші цінності.



Реєстрація є обов’язковою.

Коли: п’ятниця, 30 березня, 8:00. Де: «Львівська копальня кави», пл. Ринок, 10.

Кіно

Документальний фільм «Процес. Російська держава проти Олега Сенцова»

У травні 2014 року українського режисера, активіста Євромайдану кримчанина Олега Сенцова заарештували співробітники російських спецслужб та висунули звинувачення у плануванні теракту. У Москві, через півроку перебування під вартою, Сенцова засудили до 20 років ув’язнення. Російський режисер Аскольд Куров почав працювати над фільмом про Сенцова у липні 2014 року. Куров знімав у Москві попередні засідання суду та сцени за участі сестри Олега Сенцова – Наталії, а український режисер Андрій Литвиненко – епізоди за участі друзів Олега й учасників «Автомайдану» в Україні.

Світова прем'єра стрічки під міжнародною назвою «The Trial: The State of Russia vs Oleg Sentsov» відбулася 11 лютого 2017 року на Берлінському міжнародному кінофестивалі, де він був представлений в секції «Berlinale Special». Українська прем'єра відбулася 25 березня 2017 року на міжнародному фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA.

Вхід вільний.

Коли: середа, 28 березня, 18:00. Де: «Територія Терору», просп. Чорновола, 45

Документальний фільм «Зберегти не можна зруйнувати»

«Зберегти не можна зруйнувати» — фільм, який порушує проблему зникнення архітектурних пам'яток по всій Україні. Режисер Павло Сіроменко та сценаристка Тетяна Омельченко побували в 9 історичних містах, які за останні роки втратили в цілому сотні пам'яток архітектури: у Києві, Дніпрі, Полтаві, Одесі, Львові, Ужгороді, Івано-Франківську, Запоріжжі та Харкові. Вони провели інтерв'ю з 50-ма експертами — від жителів міст і активістів до мерів та міністрів, наприклад, взяли коментарі у мера Львова Андрія Садового та міністра культури України Євгена Нищука. Також поспілкувалися із зарубіжними експертами з Німеччини, Польщі, Росії.



Вхід вільний.

Коли: четвер, 29 березня, 19:00. Де: Lviv Film Center, вул. Володимира Великого, 14а.

Скандинавські короткометражки

Wiz-Art підготував чергову тематичну підбірку короткометражних фільмів.

У країнах Скандинавії часто буває холодно і похмуро, але серця скандинавів компенсують це - вони гарячі та магнетичні. Занурені у себе, натхненні довколишніми пейзажами, вони створюють не просто кіно, а кіно, що проникає у вашу душу. Поруч з тим це іронічні та смішні історії, які розказують про буденність у всій своїй простоті.

Коли: четвер, 29 березня, 19:00 та 21:00. Де: Палац мистецтв, вул. Коперніка, 17.

Афіша кінопоказу

Виставки

Відкриття виставки «Гуцульський світ Параски Плитки-Горицвіт»

Персональна виставка робіт самобутньої гуцульської художниці Параски Плитки-Горицвіт. Вона була народним філософом, письменницею, казкаркою, етнографом. Параска добре співала і грала на різних музичних інструментах, які сама виготовляла, самостійно освоїла фотографування. Фотографувала художниця довколишні краєвиди, церковні обряди, сільські будні та портрети односельчан.

Творчий доробок Параски Плитки-Горицвіт складається із картин, ікон, витинанок, рукописних книг. Письменницький доробок — це 46 великих рукописних і друкованих на машинці книг по 500 сторінок кожна, а також десятки маленьких книжечок з її ілюстраціями та в саморобних палітурках.

Коли: п’ятниця, 30 березня, 16:00. Де: Дім Франка, вул. Івана Франка, 150-152.

Параска Плитка-Горицвіт відома, зокрема, своїми фотографіями

Театр

Вистава «Сніг у Флоренції»

Відкритий показ твору Ліни Костенко «Сніг у Флоренції» з нагоди Дня театру. Тривалість - 2 години, без антракту. Вхід вільний.

Коли: понеділок, 26 березня, 19:00. Де «Гершом», вул. Заводська, 31 (5 поверх)

«Благодарний Еродій». Кіноверсія

Кіноверсія вистави «Благодарний Еродій» Григорія Сковороди в постановці Володимира Кучинського. Це перший показ кіновистави на великому екрані.

Коли: середа, 28 березня, 19:00. Де: Lviv Film Center, вул. Володимира Великого, 14а.

Музика

Під дахом театру. Концерт з нагоди Дня театру

У театрі імені Леся Курбаса влаштовують концерт з нагоди Міжнародного дня театру та власного 30-річчя. Гратимуть музичні гуртів, що виникли під цим театральним дахом: KURBASY, МИКЛУХО МАКЛАЙ та Lirwak.

Вхід вільний. Врахуйте, що сидячих місць не передбачено.

Коли: вівторок, 27 березня, 18:00. Де: театр ім. Леся Курбаса, вул. Курбаса, 3.

Ніч з органом у рамках «Органного Фестивалю»

У Львові триває ІІІ Міжнародний фестиваль камерної та органної музики у Львові. Однією з його подій є концерт головного органіста Харківської обласної філармонії Станіслава Калініна – «Ніч з органом».

Станіслав Калінін став солістом філармонії у 1999 році, і з того часу зіграв уже 1200 концертів і понад 100 різних сольних програм на органі та клавесині. Музикант проведе слухачів шляхом розвитку органної музики – від бароко й до сучасних авторів.

Коли: четвер, 29 березня, 21:00. Де: Львівський органний зал, вул. Степана Бандери, 8.