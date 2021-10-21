У випуску коротко і відверто про найважливіші теми четверга, 21 жовтня:

Поширення ковіду в Україні б’є всі рекорди. Після введення карантинних обмежень у Львові різко зросла кількість вакцинованих. Обговоримо, які шанси у нашої області уникнути «червоної» зони карантину.

У Львівській районній раді не можуть чесно поділити між усіма громадами скромний бюджет у 18 млн грн. Дізнаємось, як сьогодні дискутували про бюджетні гроші.

У Львові офіційно запрацював офіс обслуговування клієнтів електронного квитка для громадського транспорту. З’ясуємо, як просувається ключовий для міста проект.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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