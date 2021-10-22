У випуску коротко і відверто про найважливіші теми п'ятниці, 22 жовтня:

У Львові таки визначили межі історичного ареалу міста. При цьому обійшлося без місцевих депутатів, які нещодавно провалили це питання. Нагадаємо, для чого потрібен історико-архітектурний опорний план і кому він заважає.

Львів не віддасть росіянам останки радянського агента НКВС Кузнєцова. Так сьогодні вирішив виконавчий комітет міської ради. Дізнаємось, чим керувалась влада міста у цій непростій ситуації.

Минув один рік від відкриття муніципального мистецького центру у Львові. Про успіхи і завдання унікальної культурної інституції поговоримо із директоркою центру Ляною Мицько.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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