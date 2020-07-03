Львів розмістив облігації місцевої позики на 300 млн грн

Львівська міська рада завершила перше цьогорічне розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик серії J на 300 млн грн. Кошти від операції вже надійшли на казначейський рахунок міста, їх планують витратити на розвиток інфраструктури міста, зокрема ремонт доріг.

Розміщенням електронних цінних паперів займався так званий андерайтер – державний «Укргазбанк» – впродовж 23-24 червня на «Фондовій біржі ПФТС». Загальна кількість облігацій становила 300 тис. одиниць, вартість однієї – 1000 грн.

Як повідомила прес-служба банку, термін обігу облігацій становитиме п’ять років, виплата відсоткового доходу власникам цих муніципальних паперів здійснюватиметься щоквартально.

«Відсоткова ставка за облігаціями є плаваючою та визначається для кожного відсоткового періоду виходячи із розміру облікової ставки Національного банку України, яка діятиме на дату початку відповідного відсоткового періоду, плюс маржа 2,5% річних. Для першого відсоткового періоду ставка складає 8,5% річних», – йдеться в повідомленні «Укргазбанку».

Наразі немає інформації, хто викупив ці цінні папери після розміщення на біржі.

На засіданні виконкому ЛМР 3 липня був затверджений звіт про результати емісії облігацій та їхнє подальше розміщення. Як зазначив міський голова Андрій Садовий, Львів від цієї операції з цінними паперами отримав гроші на розвиток з мінімально можливим нині відсотком.

«Ми розміщаємо облігації під ставку Нацбанку [6%] плюс 2,5% комісія банку. Чому це є вигідно для нас та для банку? Тому що банк ці облігації може передати в заставу та отримали рефінансування на аналогічну суму. Банк отримає 2,5%, а місто – найдешевші кошти, які нині можливі в Україні. Якщо комунальному підприємству йти в банк по позику, то треба буде платити набагато більший відсоток», – зазначив Cадовий.

Згідно з ухвалою про міський бюджет-2020, протягом року заплановані три емісії облігацій внутрішніх місцевих позик на суму 900 млн грн. Кошти від випуску мають спрямувати на фінансування об'єктів транспортної інфраструктури, доріг та інженерних об'єктів, виготовлення проектно-кошторисної документації тощо. Перше розміщення облігацій серії J відбулося наприкінці червня, наступне серії К має відбутися наприкінці липня, а третє серії L заплановане на вересень.

«У бюджеті розвитку передбачені 900 млн грн, які сесія нам наказала зробити, щоби ми могли профінансувати всі об’єкти, які є в переліку. Ці 900 млн розділені на три транші по 300 млн кожен. Гроші від першої серії в нас на рахунку є вже сім днів», – повідомив директор департаменту фінансової політики Львівської міськради Олег Іщук.

Нагадаємо, облігації місцевих позик – це електронні емісійні цінні папери, котрі є інструментом залучення грошей для потреб місцевого розвитку. Випускати облігації зацікавлені ті міста України, які потребують великих коштів для ремонтних чи будівельних робіт, але не мають змоги самостійно акумулювати їх в короткі терміни.

Уперше після кризи 2014 року облігації внутрішньої місцевої позики Львова серій G та H на суму 440 млн грн були розміщені «Ощадбанком» в червні 2018 року. Тоді міжнародне рейтингове агентство Fitch надало Львову довгостроковий рейтинг в іноземній і національній валютах на рівні В- зі стабільним прогнозом. Згодом прогноз був змінений на позитивний.

У грудні 2019 року вже «Укргазбанк» розміщував муніципальні львівські облігації серії І на 300 млн грн під 17,7% річних.

2020 року через карантин та кризу Fitch змінило прогноз для Львова з позитивного на стабільний – з В+ до В.