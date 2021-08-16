Якщо ви не підписали декларацію з сімейним лікарем, вам не мають права відмовити у вакцинації

У Львові цього тижня, з 16 до 20 серпня, працюватимуть три центри вакцинації. Для щеплення використовуватимуть вакцини Moderna та Pfizer. Окрім того, у робочі дні функціонують стаціонарні пункти, де можна вакцинуватися від коронавірусної інфекції.

Графік роботи центрів масової вакцинації на 16-20 серпня такий:

Forum Lviv з 15:00 по 18:30.

Центр Довженка з 15:00 по 18:30.

Victoria Gardens з 15:00 по 18:30.

У понеділок у всіх трьох центрах вакцинації буде доступна вакцина Moderna, а з вівторка по п’ятницю – Pfizer.

Записатись на вакцинацію можна у системі Helsi, у розділі «Запис на вакцинацію».

Ще одне важливе повідомлення: аби вакцинуватися, не обов’язково мати підписану декларацію з сімейним лікарем. І медики не мають права вимагати спершу підписати декларацію, а тоді вакцинуватися, повідомила НСЗУ.

«Декларація з сімейним лікарем для щеплення від COVID-19 не обов’язкова. Якщо у вас немає декларація із сімейним лікарем, просто візьміть із собою на щеплення паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків. При проведенні вакцинації від COVID-19 вас не мають примушувати укладати декларацію у певному центрі надання первинної медичної допомоги», – йдеться у повідомленні НСЗУ.

Пацієнти, які ще не обрали сімейного лікаря і уклали декларацію, можуть щепитися у найближчому пункті щеплення, центрі масової вакцинації або у складі робочого колективу від 50 людей, до якого приїде мобільна бригада.

Якщо медики відмовлять у вакцинації через відсутність декларації, НСЗУ просить повідомити про це за тел.: 0 800 60 20 19.

До слова, станом на ранок, 15 серпня у Львові, за даними прес-служби ЛМР, вакциновано понад 200 тис. мешканців міста: