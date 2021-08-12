У Львові вакцинацію вчителів розпочинають у школі

Із 15 тисяч львівських освітян щеплення від коронавірусної інфекції вже отримали понад 7 тисяч. Від четверга, 12 серпня, вакцинація вчителів розпочинається безпосередньо у школах. Мобільні бригади сьогодні виїхала у ЗОШ № 98, завтра – у № 43. У наступні дні виїжджатимуть в інші освітні заклади. Вакцин і мобільних бригад у Львові є достатньо, повідомила ZAXID.NET керівниця міського управління охорони здоров’я Леся Кобецька.

З понад 15 тисяч освітян Львова, за словами Лесі Кобецької, майже 50% вже провакцинувалися.

«У нас не має масових відмов від вакцинації серед колективів, які забезпечують життєдіяльність міста, у тому числі і серед освітян. Навпаки, вони зараз дуже активні, бо невдовзі розпочинається новий навчальний рік і вони хочуть проводити навчання очно», – каже Леся Кобецька.

Від сьогодні, за словами очільниці міського управління, розпочинається вакцинація вчителів у школах. Вранці мобільна бригада виїхала у школу № 98, завтра – у № 43. Згодом мобільні бригади виїдуть в інші школи відповідно до графіку. Вакцин і бригад у місті є достатньо. Львівська лікарня № 10, яка вважається студентською, запрошує на вакцинацію студентів і викладачів вищих навчальних закладів. Якщо в університетах збирається понад 50 людей, які хочуть вакцинуватися, мобільні бригади виїжджають у виші.

В області, як повідомила ZAXID.NET головний спеціаліст департаменту освіти і науки ЛОДА Леся Боса, станом на 10 серпня провакциновано 61871 педагогічного працівника, з них дві дози вакцини отримали 26938 педпрацівників.

На Львівщині, за словами Лесі Босої, працює приблизно 100 тисяч педпрацівників. Сюди увійшли педагоги загальноосвітніх шкіл, вищих навчальних закладів, профтехосвіти, дитячих садочків, а також технічні працівники цих закладів. Тож станом на 10 серпня першу дозу вакцини отримали майже 62% педагогічних працівників, дві дози – майже 27%.

Загалом на Львівщині станом на ранок 12 серпня першу дозу вакцини отримали 276409 мешканців області, дві дози - 161650.