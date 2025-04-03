Львів відзначив 35 річницю підняття українського прапора над міською Ратушею
Новини Львова від ZAXID.NET за 3 квітня
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У четвер, 3 квітня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- 35 річниця синьо-жовтого прапора. Депутати різних скликань та військові знову підняли національний стяг над Ратушею.
- Рік «Молодіжної столиці Європи». Урочисте відкриття влаштували у Львівській опері.
- Фонтан біля оперного увімкнули. Але на вихідних знову зупинять через холодну погоду.
- Знову сніг з дощем. Похолодання і негоду з вихідних прогнозують на наступний тиждень.
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