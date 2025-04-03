У четвер, 3 квітня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: 35 річниця синьо-жовтого прапора. Депутати різних скликань та військові знову підняли національний стяг над Ратушею. Рік «Молодіжної столиці Європи». Урочисте відкриття влаштували у Львівській опері. Фонтан біля оперного увімкнули. Але на вихідних знову зупинять через холодну погоду. Знову сніг з дощем. Похолодання і негоду з вихідних прогнозують на наступний тиждень.

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