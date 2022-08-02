Один паркінг розташовуватиметься в центральній пішохідній зоні

ЛКП «Львівавтодор» стало переможцем конкурсу з визначення оператора 8 платних майданчиків для паркування на 374 місця. Один майданчик розташовуватиметься у першій зоні паркування (центр міста, 84 паркомісця), ще 6 – у третій (241 паркомісце), і один – у четвертій (49 паркомісць). Про це повідомила прес-служба «Львівавтодору» 2 серпня.

Адреси нових паркувальних майданчиків:

вул. Листопадового Чину на ділянці від вул. Гоголя до вул. Матейка (ІІІ зона паркування) – 35 паркомісць;

вул. Під Дубом (ІІІ зона) – 31 паркомісце;

центральна пішохідна зона (І зона) – 84 паркомісця, а саме: вул. Я. Жижки – 4, вул. Корнякта – 14, вул. Друкарська – 6, вул. Федорова – 11, вул. Підкови – 4, вул. Театральна, 7 – 12, вул. Староєврейська – 11, вул. Братів Рогатинців – 9, вул. Сербська – 8, вул. Архівна – 5;

вул. Пекарська (від вул. Тершаковців до вул. Мечникова), вул. Шімзерів (ІІІ зона) – 56 паркомісць;

вул. Бандери (ІІІ зона) – 66 паркомісць;

вул. Шолом Алейхема (ІІІ зона) – 22 паркомісць;

вул. Шевченка на ділянці від вул. Хорватської до вул. Ярослава Мудрого (ІІІ зона) – 31 паркомісце;

вул. Чернеча Гора (ІV зона) – 49 паркомісць.

ЛКП «Львівавтодор» розробить паспорти для паркування, після чого їх має погодити патрульна поліція. Далі на майданчиках нанесуть відповідну розмітку, встановлять дорожні знаки, облаштують інформаційні щити щодо тарифів та способів оплати. Запрацювати нові паркінги мають до 5 жовтня.

Нагадаємо, що на період воєнного стану «Львівавтодор» суттєво знизив вартість абонементів на паркування – на 25-50%. Так, вартість місячного абонементу у відкритій І зоні становить 2,5 тис. грн, у ІІІ зоні – 1300 грн.