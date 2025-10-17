Компанія зазнала збитків через російські обстріли

Приватне акціонерне товариство «Львівобленерго» звернулося до Господарського суду Львівської області з позовом проти Російської Федерації про відшкодування шкоди, заподіяної збройною агресією. Компанія оцінила завдані збитки у 15,047 млн грн, йдеться в ухвалі суду від 8 вересня 2025 року.

Наразі позов прийнято до розгляду, а провадження у справі відкрито. Суд визначив, що справа розглядатиметься за правилами загального позовного провадження.

У своїй заяві «Львівобленерго» вимагає стягнути з РФ кошти як компенсацію за збитки, спричинені руйнуванням енергетичної інфраструктури під час воєнної агресії. Компанія наголошує, що втрати стали прямим наслідком дій держави-агресора, а тому мають бути компенсовані відповідно до міжнародного та національного права.

Позов «Львівобленерго» є частиною ширшого процесу документування збитків, завданих енергетичним компаніям України внаслідок російської агресії, повідомило видання ExPro.

«Львівобленерго» – це компанія, що відповідає за передачу та постачання електроенергії у Львівській області. Компанія забезпечує електроенергією понад 950 тис. споживачів, передаючи її місцевими електромережами.

Від лютого 2022 року інфраструктура компанії зазнала численних атак російськими ракетами та бойовими безпілотниками, зокрема були зруйновані або пошкоджені електричні підстанції та мережі у Львові та області. Наслідком цього були так звані віялові відключення та запровадження графіків погодинних відключень абонентів.

«Львівобленерго» належить до групи впливу українських бізнесменів Ігоря Суркіса та групи «Приват» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Проте фактичним власником істотної частки також є Оксана Марченко – дружина підозрюваного у державній зраді на користь РФ, екснародного депутата Віктора Медведчука. Марченко також має підозру у можливому фінансуванні російської агресії проти України та колабораційній діяльності.

89% акцій «Львівобленерго» записані на п’ять кіпрських фірм: Margaroza Commercial Ltd (25%), Lex Perfecta Ltd (25%), Miosaria Commercial Ltd (13,49%), Zocatini Enterprises Ltd (13,49%) та Kerelio Commercial Ltd (12,19%).

По 50% у Margaroza Commercial, Lex Perfecta та Kerelio Commercial належить Боголюбову, ще по 33,34% – Суркісу, а по 16,66% – Марченко. У Miosaria Commercial та Zocatini Enterprises Суркісу належить по 83,4%, а Марченко – по 16,6%, писав «Бізнес Цензор».

Через низку офшорних компаній бенефіціарними власниками компанії є Ігор Суркіс – 43,23%, Геннадій Боголюбов – 31,1%, Оксана Марченко – 14,83%, інші – 10,82%.