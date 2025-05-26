Справу розглядатиме Господарський суд Київської області

Господарський суд Києва розглядатиме справу про банкрутство ТОв «Юнайтед Енерджі» за позовом ПрАТ «Львівобленерго». Про це повідомляє профільне видання ExPro.

Із відповідною заявою про відкриття провадження, зазначено в судових документах, ПрАТ «Львівобленерго» звернулося 20 травня. Суд прийняв цю заяву. Ідеться про те, що ТОВ «Юнайтед Енерджі» має непогашену заборгованість на суму, 30,5 млн грн.

Підготовче засідання суду у цій справі заплановане на 16 червня.

Що це за компанія

ТОВ «Юнайтед енерджі» – компанія, що торгувала енергоресурсами. За документами, вона зареєстрована в Києві і належить Андрієві Короткевичу-Лещенко. Раніше вона була пов’язана з Михайлом Кіперманом та Ігорем Коломойським.

Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідують кілька кримінальних проваджень, в яких фігурує ТОВ «Юнайтед Енерджі». Зокрема, ідеться про схему на 700 млн грн. Слідство встановило, що в березні 2022 року ТОВ «Юнайтед Енерджі» закупила у ПрАТ «НЕК «Укренерго» електричну енергію (йдеться про електроенергію за договором про врегулювання небалансів) на суму понад 716 млн грн. При цьому гарантом оплати виступив комерційний банк «Альянс», а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури. У лютому 2025 року Верховний Суд підтримав позицію НАБУ та САП у справі щодо боргу перед «Укренерго». Суд вирішив, що банк «Альянс» має виплатити «Укренерго» гроші, які заборгувала компанія «Юнайтед Енерджі» за електроенергію.

Окрім того, в 2022 році Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) звинуватила ТОВ «Юнайтед Енерджі» та ДТЕК у змові: компанії штучно обвалили ціни ринку і закупили задешево електроенергію, щоб потім продавати її дорожче. Також, за розслідуванням журналістів проєкту «Схеми», компанія постачала закуплену дешевше електроенергію компаніям Ігоря Коломойського, зокрема, Запорізькому заводу феросплавів, де працювала криптовалютна ферма.