«Львівобленерго» просить суд визнати банкрутом енерготрейдера, пов’язаного з Ігорем Коломойським
Ідеться про заборгованість у 30,5 млн грн
Господарський суд Києва розглядатиме справу про банкрутство ТОв «Юнайтед Енерджі» за позовом ПрАТ «Львівобленерго». Про це повідомляє профільне видання ExPro.
Із відповідною заявою про відкриття провадження, зазначено в судових документах, ПрАТ «Львівобленерго» звернулося 20 травня. Суд прийняв цю заяву. Ідеться про те, що ТОВ «Юнайтед Енерджі» має непогашену заборгованість на суму, 30,5 млн грн.
Підготовче засідання суду у цій справі заплановане на 16 червня.
Що це за компанія
ТОВ «Юнайтед енерджі» – компанія, що торгувала енергоресурсами. За документами, вона зареєстрована в Києві і належить Андрієві Короткевичу-Лещенко. Раніше вона була пов’язана з Михайлом Кіперманом та Ігорем Коломойським.
Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідують кілька кримінальних проваджень, в яких фігурує ТОВ «Юнайтед Енерджі». Зокрема, ідеться про схему на 700 млн грн. Слідство встановило, що в березні 2022 року ТОВ «Юнайтед Енерджі» закупила у ПрАТ «НЕК «Укренерго» електричну енергію (йдеться про електроенергію за договором про врегулювання небалансів) на суму понад 716 млн грн. При цьому гарантом оплати виступив комерційний банк «Альянс», а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури. У лютому 2025 року Верховний Суд підтримав позицію НАБУ та САП у справі щодо боргу перед «Укренерго». Суд вирішив, що банк «Альянс» має виплатити «Укренерго» гроші, які заборгувала компанія «Юнайтед Енерджі» за електроенергію.
Окрім того, в 2022 році Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) звинуватила ТОВ «Юнайтед Енерджі» та ДТЕК у змові: компанії штучно обвалили ціни ринку і закупили задешево електроенергію, щоб потім продавати її дорожче. Також, за розслідуванням журналістів проєкту «Схеми», компанія постачала закуплену дешевше електроенергію компаніям Ігоря Коломойського, зокрема, Запорізькому заводу феросплавів, де працювала криптовалютна ферма.