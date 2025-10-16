Усе, що відомо про відключення світла у Львові та Львівській області
Актуальна інформація про знеструмлення в регіоні станом на 16 жовтня
На Львівщині запровадили аварійні відключення електроенергії. Наразі електроенергія відсутня в чотирьох чергах. Переглянути свою чергу можна на сайті «Львівобленерго».
Зазначається, що до 20:00 буде відсутня електроенергія у споживачів 5, 6, 7 та 8 черг ГАВ.
«За розпорядженням НЕК “Укренерго” сьогодні з 18:30 у Львові та області введенні дві черги графіків аварійних відключень. Оскільки відключення аварійні, попередити заздалегідь про їх впровадження немає можливості», – повідомили в «Львівобленерго».
Як дізнатися свою чергу:
- на сайті «Львівобленерго» у розділі «Чому немає світла»;
- у чат-боті «Львівобленерго» у Viber;
- у чат-боті «Львівобленерго» у Telegram;
- у мобільному застосунку КомКом.
Зазначимо, що аварійні відключення вводять позапланово, коли потрібно збалансувати енергосистему в конкретний момент. Тому в цьому випадку графіки відключень не діють, оскільки об’єм електроенергії, який потрібно обмежити в регіоні, невідомий заздалегідь.
Упродовж дня 16 жовтня в низці регіонів кілька разів на добу запроваджували аварійні відключення електроенергії, зокрема на Хмельниччині, Волині та Закарпатті.