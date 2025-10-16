16 жовтня відключення у Львові та області триватимуть до 20:00

На Львівщині запровадили аварійні відключення електроенергії. Наразі електроенергія відсутня в чотирьох чергах. Переглянути свою чергу можна на сайті «Львівобленерго».

Зазначається, що до 20:00 буде відсутня електроенергія у споживачів 5, 6, 7 та 8 черг ГАВ.

«За розпорядженням НЕК “Укренерго” сьогодні з 18:30 у Львові та області введенні дві черги графіків аварійних відключень. Оскільки відключення аварійні, попередити заздалегідь про їх впровадження немає можливості», – повідомили в «Львівобленерго».

Як дізнатися свою чергу:

на сайті «Львівобленерго» у розділі «Чому немає світла»;

у чат-боті «Львівобленерго» у Viber;

у чат-боті «Львівобленерго» у Telegram;

у мобільному застосунку КомКом.

Зазначимо, що аварійні відключення вводять позапланово, коли потрібно збалансувати енергосистему в конкретний момент. Тому в цьому випадку графіки відключень не діють, оскільки об’єм електроенергії, який потрібно обмежити в регіоні, невідомий заздалегідь.

Упродовж дня 16 жовтня в низці регіонів кілька разів на добу запроваджували аварійні відключення електроенергії, зокрема на Хмельниччині, Волині та Закарпатті.