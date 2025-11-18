Розгляд ще однієї подібної справи триває

Суддя Господарського суду Львівської області Зоряна Горецька 4 листопада 2025 року задовольнила позов ПрАТ «Львівобленерго» проти Росії та ухвалила стягнути з держави-агресора понад 15 млн грн за знищену крилатою ракетою трансформаторну підстанцію на вул. Княгині Ольги у Львові. Відповідне рішення оприлюднене в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Йдеться про ракетний обстріл Львова Росією 15 лютого 2024 року.

«В результаті одна стратегічна крилата ракета влучила в розподільну підстанцію з вбудованим трансформаторним пунктом на вул. Княгині Ольги, 115, що призвело до повного руйнування зовнішніх огороджуючих конструкцій з вигорянням обладнання розподільчого пункту», – зазначено в ухвалі суду.

Суму позовних вимог ПрАТ «Львівобленерго» аргументувало так:

12,26 млн грн – розмір збитків з ПДВ;

2,79 млн грн – інфляція і 3% річних.

Суд задовольнив позов повністю і ухвалив стягнути з Росії 15,047 млн грн на відшкодування збитків ПрАТ «Львівобленерго» і 226 тис. грн судового збору.

Додамо, що Господарський суд Львівської області розглядає ще один позов ПрАТ «Львівобленерго» проти Росії за знищення обладнання. Засідання суду в цій справі заплановане на кінець листопада.

Як повідомляв ZAXID.NET, позов «Львівобленерго» є частиною ширшого процесу документування збитків, завданих енергетичним компаніям України внаслідок російської агресії.

Нагадаємо, що внаслідок атаки росіян 15 лютого 2024 року було пошкоджено 19 житлових будинків, дитячий садок і дві школи, а троє людей отримали поранення.