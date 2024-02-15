Уламки ракети після ранкових прильотів у Львові

У результаті ракетної атаки росіян на Львів вранці 15 лютого пошкоджень зазнали 12 львівських компаній. Попередня сума збитків становить 7 млн грн. Компанії можуть отримати часткову компенсацію з міського бюджету.

Як розповів перший заступник мера Львова Андрій Москаленко, загалом від ранкової ракетної атаки росіян постраждало 12 львівських компаній. Це підприємства, що займаються виробництвом, а також аптеки, логістичні компанії, супермаркет та інші.

«За попередніми розрахунками, сума збитків завданих бізнесу складає понад 7 млн грн. Але збитки ще уточнюються», – зазначив Андрій Москаленко за результатами обстеження бізнесів.

Заступник мера додав, що постраждалі від атаки компанії зможуть податись на отримання часткової компенсації. Для цього запроваджено спеціальний вид ваучеру від Львівської міськради.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами служби підтримки ЦНАП (093 2975-795) та Центру підтримки підприємництва (0322-546-015).

Вранці 15 лютого росіяни атакували Львів ракетами. Було влучання в електропідстанцію у Львові. Ще одна ракета влучила у землю між житловими багатоповерхівками на вул. Науковій. Вибухова хвиля вибила вікна у близько 30 будинках на пʼяти вулицях. Пошкоджені припарковані автомобілі. Троє людей отримали травми. Також постраждали центр зайнятості, науково-дослідний інститут, школа, ліцей та два дитсадки.