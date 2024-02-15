Ударна хвиля пошкодила житлові будинки, дві школи і дитсадок

Уранці в четвер, 15 лютого, Росія ракетами атакувала Львів та область. У межах міста було чутно щонайменше чотири вибухи. Внаслідок вибухової хвилі у кількох будинках на вул. Науковій пошкодженні вікна. Сама вулиця тимчасово була перекрита.

Близько 1:50 Повітряні Сили повідомили про зліт кількох бортів Ту-95МС з аеродрому Оленья в Мурманській області РФ із орієнтовним часом виходу на пускові рубежі – о 4:00. Повітряна тривога по всій Україні розпочалась орієнтовно о 5:00 ранку. Спершу ракети маневрували на півдні та сході, а потім змінили курс на північ та захід.

Перші вибухи у Львові пролунали 6:33, за кілька хвилин було чутно ще два гучні вибухи.

«Є влучання по місту. За попередньою інформацією, у кількох будинках Львова на вулиці Науковій вибуховою хвилею повибивало вікна. Інформації про потерпілих поки немає», – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що вул. Наукова тимчасово перекрита для руху транспорту [о 10:36 рух вулицею відновили]. Пізніше він додав, що внаслідок удару пошкоджені вікна у 16 будинках, троє людей постраждали. Також ракета влучила поруч житлових будинків у землю, пошкодженні вікна в Центрі зайнятості.

Як уточнили в управлінні освіти міста, пошкодження є у дитячому садочку №165, школі №45 та приватній Школі вільних та небайдужих. Через обстріл у Львові пошкоджено об’єкти обленерго. Зокрема суттєво пошкоджено кілька об’єктів оператора системи розподілу – трансформаторну підстанцію. Знеструмлено об’єкт інфраструктури.

Мешканцям пошкоджених будинків виплатять по 12 тис. грн за кожне вибите вікно і 8 тис. грн – за пошкодженні двері. В бізнес-центрі на вул. Науковій, 7а працюватие виїзний ЦНАП, де можна оформити документи на компенсацію.

«Працюємо з благодійними організаціями, бо є певні речі, які ми, як місто, не зможемо покрити», – повідомив на виїзному брифінгу Андрій Садовий.

Додамо, що 15 лютого Росія атакувала й інші міста України. Зокрема у Запоріжжі є влучання в обʼєкт інфраструктури, одна людина постраждала, а на Полтавщині росіяни поцілили в складське приміщення в Миргородському районі, почалась пожежа. В Києві та на Хмельниччині працювала протиповітряна оборона, було чутно вибухи.

Нагадаємо, востаннє ворог атакував Львівську область 7 лютого. Тоді ракети влучили в промисловий обʼєкт у Дрогобичі. Також уламки нездетонованої ракети виявили в в одному зі сіл Миколаївської громади.