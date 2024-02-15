В ніч на 15 лютого у кількох областях України пролунали вибухи

У ніч на 15 лютого російська армія запустила по Україні ракети з бомбардувальників Ту-95. По всій країні була оголошена повітряна тривога, небезпека тривала понад дві години. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Близько 01:50 у Повітряних силах повідомили про зліт кількох Ту-95 з аеродрому Оленья у Мурманській області в Росії. Близько 04:30 в південних та східних областях оголосили повітряну тривогу через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95. Згодом загроза виникла і для західних областей.

Вибухи лунали на Полтавщині, Київщині, Львівщині, Івано-Франківщині, Запоріжжі, Хмельниччині.

За інформацією начальника Полтавської ОВА Філіпа Проніна, у Миргороді росіяни поцілили в у складське приміщення.

«Це спричинило пожежу на площі 100 м². На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих», – написав Філіп Пронін.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, Сили оборони відбили всі атаки на столицю. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Внаслідок атаки на Запоріжжі постраждали четверо людей. Росіяни поцілили у обʼєкт інфраструктури.

У Львові також пролунали вибухи. Міський голова Андрій Садовий повідомив про влучання.

«У кількох будинках Львова на вулиці Науковій вибуховою хвилею повибивало вікна», – повідомив Андрій Садовий.

За інформацією начальника Львівської ОВА Максима Козицького внаслідок нічної атаки у Львові постраждали двоє людей: чоловік та жінка. Медики надали їм допомогу на місці. У 16 житлових будинках на вулиці Науковій вибуховою хвилею вибило частину вікон, пошкоджені машини, які були припарковані поруч.

На Дніпропетровщині росіяни також поцілили у об’єкти цивільної інфраструктури. За словами начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, постраждалих немає.

На Івано-Франківщині внаслідок падіння уламків збитої ракети загорілись покрівлі господарських будівень. Рятувальники ліквідували пожежу. Постраждалих немає.

Пізніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російська армія атакувала Україну 26 ракетами різного типу. Зокрема, росіяни запускали балістичні, крилаті, керовані авіаційні та зенітні ракети та ракети «Калібр». З них 13 – збили українські захисники. Зокрема, ППО ліквідувало: