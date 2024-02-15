У 16 житлових будинках на вул. Науковій вибуховою хвилею вибило частину вікон

Вранці 15 лютого росіяни ракетами атакували Львів. Унаслідок обстрілу є влучання в обʼєкт інфраструктури районі вул. Наукової, в кількох будинках пошкодженні вікна, двоє людей травмовані.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що за попередньою інформацією, на Львівську область летіло понад 10 ракет.

«ППО добре відпрацювали цю атаку, але все ж маємо одне попадання у об’єкт інфраструктури. Вибуховою хвилею вибило вікна у житлових будинках на вулиці Науковій, також зачепило школу. На місці працюють оперативні служби. Встановлюємо наслідки атаки», – йдеться в повідомлення.

Фото ЛМР

Вул. Наукова була тимчасово перекрита, автобуси курсували по вул. Володимира Великого. Трамвай №3 курсує без змін.

Як розповів голова ЛОВА Максим Козицький, під час ранкової атаки на Львів постраждали двоє людей – чоловік та жінка, які живуть у будинках на Науковій. У них різані рани. Згодом ще одного чоловіка з гематомою надбрівної ділянки госпіталізували. Це також мешканець одного з будинків, які постраждали від вибухової хвилі.

«Допомогу їм надали на місці. Зафіксували влучання в обʼєкт інфраструктури у Львові. Триває пожежа», – зазначив Максим Козицький.

Він додав, що також ракета влучила у землю, неподалік житлових будинків на вулиці Науковій. Пошкоджені вікна у 18-ти пʼяти- та девʼятиповерхівках, у яких живуть люди, і вікна у Центрі зайнятості. Пошкоджені машини, які були припарковані поруч. Постраждало дві школи та один садок. Вибито понад 400 вікон. Міська рада виплатить мешканцям пошкоджених будинків по 12 тис. грн за кожне вибите вікно і 8 тис. грн – за пошкодженні двері.

Через обстріл у Львові пошкоджено об’єкти обленерго. Зокрема суттєво пошкоджено кілька об’єктів оператора системи розподілу – трансформаторну підстанцію. Знеструмлено об’єкт інфраструктури.