Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) надаватиме корми для тварин та ваучери для закупівлі сільськогосподарських матеріалів ВПО і сім'ям, які їх приймають у сільській місцевості, а також найбільш незахищеним верствам населення. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Окрім того, організація розглядає можливості часткового відновлення проекту «Комплексне, конкурентоспроможне та економічно раціональне створення вартісного ланцюжка у сільському, рибному та лісовому господарствах». Для сільгоспвиробників у сфері ягідництва надаватимуть гранти, аби допомогти зі зберіганням та переробленням ягід, що створить їхню додану вартість. Проект, що фінансуватимуть за кошти Євросоюзу, реалізовуватимуть на Львівщині та ще у двох областях.

Для оцінювання потреб фермерів та вплив війни на продовольчу безпеку на Львівщині організація опитає майже 6 тисяч фермерів.

Також ФАО спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України запроваджує Стратегію зберігання зернових. У планах – забезпечити місцем для зберігання понад 4 мільйони тонн зерна, що становить 25% від загальної потреби. Для реалізації цього проекту на Львівщину та в інші визначені області доправлять рукави для зберігання зерна, завантажувачі та розвантажувачі, а також модульні зерносховища. На Львівщині створять комітет, у який увійдуть представники ФАО, органів обласної влади та асоціації фермерів. Щоб отримати обладнання, необхідно зареєструватися у Державному аграрному реєстрі.