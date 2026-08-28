28 серпня Росія вкотре атакувала склади українських книгарень і видавництв

Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький в п’ятницю, 28 серпня, повідомив на своїй фейсбук-сторінці про виділення 2 млн грн на закупівлю книжок зі складів українських видавництв.

«Сьогодні Росія атакувала склад на Київщині, де зберігали книжки українських видавництв і книгарень. Понад 60 тис. примірників знищені. Орієнтовні втрати українського бізнесу перевищують 23 млн грн. Це не перший такий удар. І очевидно, що окупанти на цьому не зупиняться. Терміново треба рятувати українські книжки зі складів, поки ворог не знищив всю працю наших видавців», – написав Максим Козицький.

Книжки на 2 млн грн, придбані зі складів видавництв, згодом передадуть бібліотекам, додав Максим Козицький. Він закликав голів громад і місцевих депутатів також підтримати українських книговидавців і викупити книжки для бібліотек, шкіл та інших комунальних закладів.

«Навіть невелика сума від кожної громади у масштабах області стане суттєвою підтримкою для книговидавців. Українські книги мають бути в руках українських читачів! Зробіть те, що у ваших силах», – закликав голова ЛОВА.

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Як повідомляв ZAXID.NET, під час російської атаки на Київ 28 серпня безпілотник влучив у склад, де зберігалися книжки книгарень Readeat та Book.ua, а також низки українських видавництв: «Основи», «Уроборос», «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», Vivat.