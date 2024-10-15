Львівщина лідирує за кількістю АЗС, що працюють з порушеннями
Нафтогазова асоціація України зробила інтерактивну мапу заправок-порушниць
У Львівській області працюють 98 АЗС, в роботі яких є ознаки порушень законодавства. Це – 23% від кількості таких заправок по всій Україні, повідомляє Нафтогазова асоціація України.
У самому Львові та в околицях міста працюють 45 автозаправок з ознаками порушення, про що свідчать дані інтерактивної мапи PerevirAZS.Info.
На другому місці – Івано-Франківська область зі 42-ма АЗС-порушницями, на третьому – Одеська область, де 41 така АЗС.
У топ-10 областей за кількістю АЗС-порушниць також входять:
- Київська – 31;
- Дніпропетровська – 29;
- Миколаївська – 28;
- Харківська – 27;
- Рівненська – 19;
- Черкаська – 16;
- Хмельницька – 13.
Про АЗС, що працюють з ознаками порушень, порталу повідомляють користувачі. Ознаками порушень є відсутність фіскального чеку, інформація в чеку про роботу каси в тестовому режимі, продаж пального з цистерн, каністр та інших подібних ємностей, розташування з порушенням містобудівного законодавства, відсутність засобів пожежогасіння тощо.
Нафтогазова асоціація України просить Кабмін і податкову провести додаткові перевірки АЗС, що можуть працювати з порушеннями. Додамо, що до НАУ входять найбільші гравці нафтогазового ринку України, такі як OKKO, WOG, Amic, Shell, Socar, «Укргазвидобування» тощо.