На Львівщині першу дозу вакцини наразі отримали майже 18 тис. мешканців області

За даними МОЗ, Львівщина станом на 7 квітня посіла третє місце серед областей України за темпами вакцинації населення. Попереду лише Київ і Дніпропетровська область, повідомила прес-служба ЛОДА.

Лідирує у списку м. Київ, у якому першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 27 158 мешканців столиці. Дніпропетровська область посіла друге місце – 23079 і третє Львівська – 17873.

«На Львівщині працює вже 43 пункти щеплень на базі закладів охорони здоров’я. На даний час в області провакциновано 17 873 особи, більшу частину з яких складають жінки (10 124). Станом на 6 квітня по Україні зареєстровано 24 повідомлення про несприятливі події імунізації, з них три – на Львівщині, проте це несерйозні випадки (тобто, без госпіталізації пацієнта)» – повідомила. Наталія Іванченко, керівник Львівського обласного лабораторного центру.

Загалом на Львівщині має бути близько 175 пунктів щеплень.

За словами Наталії Іванченко, записатися на щеплення по залишковій вакцині (у так званий список очікування) можна через Єдиний державний вебпортал електронних послуг «Портал Дія», мобільний додаток Порталу Дія (Дія) та національний контакт-центр МОЗ з питань протидії поширенню COVID-19.

На Львівщині залишковими дозами вакцини вакцинують людей, які зареєструвалися на вакцинацію, заповнити онлайн-анкету. Йдеться про публічних людей і лідерів громадської думки. Як повідомила ZAXID.NET керівниця львівського Центру громадського здоров’я Мар’яна Служинська, на залишкову дозу вакцин записалося 1928 осіб, з них станом на ранок 7 квітня провакциновано 131 особу. Але з того списку, за словами Мар’яни Служинської, багато людей не підпадають під визначення «лідери громадської думки», і за віком також не можуть бути вакциновані саме зараз. З майже 2000 осіб, які заповнили анкету і зголосилися на вакцинацію, лише 150 людей попадають під вакцинацію залишковими дозами вакцин.

Згідно з наказом МОЗ України від 5 квітня 2021 року, 2000 доз вакцини з Львівщини передали Тернопільській області, бо у зв’язку із недостачею вакцини в деяких областях, МОЗ здійснило перерозподіл вакцини між регіонами.