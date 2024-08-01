Вакцину Україна отримала як гуманітарну допомогу

Україна отримала 20 190 доз вакцини проти вітряної віспи для безоплатних щеплень для дітей та дорослих з груп ризику. Вакцина надійшла як гуманітарна допомога. Її розподілили між 10 областями відповідно до показників захворюваності. Львівщина отримала 3300 доз.

«Вакцина була розподілена між 10 областями відповідно до показників захворюваності. Протягом кількох тижнів обласні центри контролю та профілактики хвороб здійснюватимуть розподіл отриманих вакцин в межах своїх регіонів та проводитимуть щеплення в організованих дитячих колективах. Також Центри співпрацюватимуть з військовим командуванням та в разі потреби забезпечуватимуть вакцину для проведення щеплень військових, зокрема у навчальних колективах», – повідомив заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Вакцину проти вітряної віспи (вітрянки) отримали обласні центри контролю та профілактики хвороб: Львівський, Вінницький, Волинський, Дніпропетровський, Івано-Франківський, Київський, Одеський, Полтавський, Тернопільський, Чернівецький регіони та міста Києва. Вакцина проти вітряної віспи (вітрянки) в Україні є рекомендованою, вона не закуповується коштом державного бюджету. 20 190 доз вакцини надійшли до України як гуманітарна допомога від компанії виробника MSD. Її доставила до нас БО «100 відсотків життя».

Цього року в Україні і на Львівщині зокрема, фіксують зростання кількості хворих на вітрянку. За даними Львівського обласного центру контролю і профілактики хворою за 6 місяців 2024 року на Львівщині реєструють ріст захворювання на вітряну віспу в 3,8 разів. Зареєстровано 5 538 випадків проти 1 453 випадків за аналогічний період минулого року. Серед дітей до 17 років зареєстровано 4 908 випадків, що становить 88,6%. Захворюваність реєструвалася в усіх районах Львівської області, перевищення середньообласного показника зареєстровано в Червоноградському, Золочівському та Дрогобицькому районах.

Нагадуємо, вітряна віспа (вітрянка) — це високоінфекційне гостре вірусне захворювання, що переважно вражає дітей. Максимальна кількість тих, хто інфікується, припадає на вікову групу 2–4 роки. Характеризується вітрянка загальною інтоксикацією і плямисто-папульно-верикульозним висипом на шкірі та слизових оболонках. Після перенесеної інфекції залишається тривалий імунітет. Повторні захворювання бувають рідко. Перебіг вітряної віспи здебільшого легкий. Специфічні ускладнення (менінгоенцефаліт, пневмонія) трапляються рідко. Однак після перенесеної інфекції збудник, без будь-яких клінічних проявів, може роками зберігатися в організмі та провокувати у старшому віці інші захворювання — оперізувальний герпес, який можна розглядати як пізній рецидив.