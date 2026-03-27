Львівщина отримає державне фінансування на захист енергооб’єктів, розвиток розподіленої генерації та підготовку критичної інфраструктури до наступної зими. Про це у п’ятницю, 27 березня повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Йдеться про додаткові джерела живлення для об’єктів тепло- і водопостачання, а також децентралізацію теплопостачання», – написав Козицький.

Скільки грошей Львівщина отримає від держави голова Львівської ОВА не уточнив.

Раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що 245 об’єктів критичної інфраструктури у неприфронтових регіонах будуть захищені в межах підготовки до наступної зими. Для цього Уряд виділив 9,2 млрд грн на виконання планів стійкості регіонів.

Плани стійкості регіонів розробили спільно уряд, ОВА та громади. Їхня мета – забезпечити безперебійне тепло, водопостачання і водовідведення в наступному опалювальному сезоні.