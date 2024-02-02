Укриття в одній зі львівських гімназій

Львівська область за підсумками 2023 року лише на 88% освоїла субвенцію з державного бюджету, виділену на ремонт укриттів у закладах освіти області. Про це повідомляє прес-служба міністерства фінансів України.

Загалом на всі області та Київ у держбюджеті 2023 року на цю субвенцію передбачили 1,5 млрд грн, але в областях витратили лише 1,1 млрд грн, решта грошей – повернулась у держбюджет.

Для Львівщини з держбюджету виділили приблизно 30 млн грн, що мали піти на ремонти та благоустрій укриттів у школах і садочках. Але 3,6 млн грн з цієї суми на кінець року залишились невикористаними, тож їх повернули в бюджет.

Додамо, що упродовж 2023 року на ремонт та облаштування укриттів у школах Львова витратили 10 млн грн.

Це не найгірший показник з використання державних коштів, адже в Івано-Франківській області змогли освоїти лише 33% від виділеної суми, у Рівненській – 55%, на Закарпатті – 59%. Натомість в лідерах Волинська область, яка витратила на укриття 92% виділеної субвенції, і Хмельниччина з показником 90%.

У 2024 році державна субвенція на облаштування укриттів становить вже 2,5 млрд грн, що розподілять між регіонами. У Мінфіні сподіваються, що органи місцевого самоврядування зможуть використати їх ефективно.