Фонд енергоефективності отримав понад 500 заявок від ОСББ на участь у державній програмі часткового відшкодування витрат на заходи з енергоефективності в багатоквартирних будинках «Енергодім». Найбільше заявок подали об’єднання співвласників будинків з Волинської, Львівської та Кіровоградської областей.

Як повідомила прес-служба фонду, вони отримали 524 заявки від ОСББ на участь у програмі «Енергодім» (станом на 26 березня 2021 року). З-поміж них за пакетом «Легкий» – 87, за пакетом «Комплексний» – 437, ще 52 заявки фонд наразі опрацьовує. Найбільше прохань на участь надійшло від ОСББ Волинської області – 104, Львівської – 62 та Кіровоградської – 51.

На Львівщині лідером за кількістю заявок від ОСББ є Львів, поодинокі заявки є також від об’єднань співвласників будинків з Нового Роздолу, Новояворівська, Дрогобича та Борислава.

Нагадаємо, «Енергодім» – це державна програма підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків для ОСББ, які можуть отримати відшкодування до 60-70% витрат на роботи та матеріали для утеплення будинку, а також сучасне обладнання. У програмі є два пакети заходів «Легкий» та «Комплексний», які відрізняються між собою обсягом робіт з енергетичної ефективності у будинку.

Згідно з даними прес-служби Фонду, наразі загальна вартість поданих енергоощадних проектів становить близько 4,099 млрд грн. Орієнтовна сума грантів, що ОСББ мають отримати від фонду, – це до 70% вартості проектів або 2,854 млрд грн.

Як писав ZAXID.NET, нещодавно програмою «Енергодім» скористалось ОСББ «Дбайлива оселя» на вул. Івана Пулюя,9. Це дев’ятиповерховий будинок, зведений близько 40 років тому, із 72 квартирами. Мешканці обрали пакет «Комплексний» та провели модернізацію двох індивідуальних теплових пунктів, заміну трубопроводів, виконали комплекс робіт з теплоізоляції та улаштування зовнішніх стін, цоколю та інші.

Вартість проекту становила 4,6 млн грн, з яких 3,2 млн грн компенсував Фонд енергоефективності, ще 400 тис. грн перерахував міський бюджет за муніципальної програмою підтримки. Вартість робіт на кожну квартиру вийшла 184 грн/м2 або близько 11 тис. грн для квартири площею 60 м2.

Завдяки модернізації взимку 2021 року ОСББ витратило на опалення на 40% менше, ніж було до того, відповідно мешканці отримали менші рахунки за тепло.