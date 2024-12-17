У 2024 році Львівщина може побити свій минулорічний рекорд з туристичного збору

Львівська область увійшла у топ-5 серед областей за наповненням бюджету туристичним збором за три квартали 2024 року. Про це у Facebook повідомила голова Державного агентства з розвитку туризму (ДАРТ) Мар’яна Олеськів.

Загалом за три квартали 2024 року до бюджетів громад надійшло майже 173 млн грн туристичного збору, що на 21% більше за аналогічний період минулого року і на 30% менше, ніж у рік перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

У північних областях турзбір за рік зріс на 56%, в південних – на 41%, в західних – на 17%, в центральних – на 10%.

До лідерів за сплатою туристичного збору увійшли Київ, що отримав 34,4 млн грн, та п’ять областей:

Львівська – 32,76 млн грн, що на 42% більше за аналогічний період минулого року;

Івано-Франківська – 22,7 млн грн (+40%);

Закарпатська – 15,93 млн грн (+1,4%);

Київська – 10,73 млн грн (+46%);

Дніпропетровська – 10,8 млн грн (+0,8%).

Додамо, що туристичний збір на Львівщині за підсумками 2023 року був рекордним і становив 46 млн грн.