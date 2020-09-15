Львів’янка Вікторія Куспись, черниця згромадження Сестер Катехиток св. Анни (УГКЦ) стала переможницею у своїй категорії півмарафону у Луцьку, здолавши дистанцію у 21 км за 1 год. 44 хв. Причому усю дистанцію сестра Вікторія пробігла у чернечій рясі. Вона займається бігом уже три роки, тренується у спортивному клубі «Шипшина». Заняття професійним спортом досить поширене явище серед греко-католицького духовенства. Наприклад, настоятель Свято-Успенської Унівської лаври Макарій Дудка минулого року здобув «золото» на Кубку світу з пауерліфтингу.

Фото с. Вікторії Куспись