Серед гуманітарної допомоги є і сучасні електроліжк адля маленьких пацієнтів

У четвер, 19 січня, Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр отримав ліки і медобладнання від Червоного Хреста України на 16 млн грн. Понад 10 тонн гуманітарної допомоги вдалося зібрати завдяки допомозі Червоного Хреста в Чехії, повідомив у Facebook заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод.

Серед гуманітарної допомоги – 25 сучасних електроліжок для пацієнтів, 20 мобільних каталок,монітори контролю життєво важливих показників, комплекти (наплічники) для надання першої допомоги, автоматичні прилади для непрямого масажу серця, тонометри, пульсоксиметри, діагностичні ліхтарики для лікарів, фонендоскопи, електронні термометри, хірургічні нитки та інші роздаткові медичні матеріали.

Дві фури гуманітарної допомоги (понад 10 тонн) вдалося зібрати завдяки допомозі Червоного Хреста в Чехії.

Гуманітарну допомогу до львівської дитячої лікарні привіз президент Товариства Червоного Хреста України Микола Поліщук.

З перших днів війни Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр став не тільки опорним медзакладом для лікування маленьких пацієнтів з дуже важкими хворобами, а й однією з ключових установ, де кооперуються медики з цілого світу. Звідси евакуюють на подальше спеціалізоване лікування малечу у різні клініки Європи та Америки.