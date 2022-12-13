Вантажівка обладнана усім необхідним для роботи мобільного пункту забору крові

Угорський Червоний хрест передав Закарпаттю мобільну станцію для переливання крові. Медична станція має все необхідне для забору крові від донорів поза межами стаціонарної станції переливання крові. Мобільна станція зможе приїхати для забору крові в різні райони Закарпаття.

Про передачу мобільної станції переливання крові закарпатському товариству Червоного хреста у вівторок, 13 грудня, повідомила прес-служба Закарпатської ОВА. За словами заступника голови ОВА Мирослава Білецького, станція дозволяє проводити забір біологічного матеріалу за межами обласної станції переливання крові. Кров тут одночасно можуть здавати 4-5 осіб та близько 8 тисяч донорів на рік. Станцію закарпатцям подарував Червоний Хрест Угорщини.

«Тут є все необхідне для роботи медиків, а також улюблений куточок всіх донорів, де пригостять солодким чаєм і смачною булочкою для скорішого відновлення. В умовах війни для порятунку життя військовим, а також для лікування пацієнтів після оперативного втручання, кесаревого розтину тощо, кров і її компоненти – життєво необхідний матеріал. Тому потреба у ній є завжди», – прокоментував Мирослав Білецький.

Також він додав, що мобільна станція дозволить у найкоротші терміни в будь-якому куточку нашої області розгорнути пункт здачі донорської крові. Крім мобільної станції, Червоний Хрест Угорщини передав закарпатській організації ЧХ гігієнічні засоби, одноразовий медичний одяг, захисні маски та медичні покривала. Загалом від початку повномасштабної війни Закарпаття отримало вже понад 30 вантажівок із медичною гуманітарною допомогою медичного від Угорщини.