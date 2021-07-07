Цю методику придбали за кошти лікарні

Львівська міська дитяча клінічна лікарня придбала для новоствореного Центру психічного здоров’я стандартизовану методику для вимірювання інтелекту у дітей, віком від 6 до 16 років WISC-IV (Шкала інтелекту Векслера для дітей — IV). Методику придбали за кошти лікарні і її вартість – понад 80 тис. грн, повідомляють на сайті лікарні.

Керівниця Центру, лікарка-психіатриня Наталія Железцова пояснила: WISC-IV (Векслер) – це діагнтостична методика, спрямована на виявлення поточного рівня розвитку інтелекту. Час проведення діагностики становить 90 хвилин роботи з дитиною і 2 години – на створення наративного звіту спеціалістом-діагностом. Діагностику проводить практичний психолог.

За словами головного лікаря дитячої лікарні Дмитра Квіта, ця методика має низку переваг і є дуже важливою для роботи Центру, адже оцінює здібності та потенціал дитини, а також набуті знання і навички, що значно покращує роботу психолога з дитиною.

«Лікар і батьки отримують набагато більше, ніж просто визначення балів IQ у дитини. Ця методика вимірює вербальний інтелект, сприйняття і мислення, швидкість обробки інформації, робочу пам’ять. Діагностує як інтелектуальні порушення, так і обдарованість, тобто демонструє відмінності між інтелектуальним функціонуванням дитини і шкільною успішністю. Цей, тест може допомогти школам створювати для учнів відповідні умови для навчання і складати індивідуальні плани роботи», – повідомив Дмитро Квіт.

Ця методика, як каже Наталія Железцова, використовується не тільки як тест інтелекту, але і як клінічний інструмент і основа для побудови індивідуальних програм роботи лікаря з дитиною. Його можна проводити навіть дітям, які не вміють читати і писати, мають легкі логопедичні проблеми чи не вимовляють певні звуки.

Комплексна вартість методики, яка була придбана коштом лікарні, 80, 8 тис. грн. Вартість проведення тесту - 1000 грн.

«Нині Центр психічного здоров’я приймає понад 200 дітей в місяць. До нас звертаються батьки з різними запитами щодо дитячого психічного здоров’я, яке є таким же важливим, а може навіть і важливішим у сучасному суспільстві, ніж фізичне. Тому ми маємо відповідати цим запитам і вдосконалювати роботу Центру не лише фахівцями, а й сучасними методами діагностики», - додав Дмитро Квіт.