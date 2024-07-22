Лікарка зі Львова спільно з колегами зі США рятує дітей у джунглях Перу

Щелепно-лицева хірургиня Міжрегіонального центру лікування дітей з розщілинами губи і піднебіння Христина Погранична з колегами зі США допомагає дітям Перу, які мають вади щелепно-лицевої ділянки. Це вже друга така місія лікарки, попередня була у Зімбабве.

Dr. Jorge Arevallo Medical Mission – це місія, присвячена памʼяті лікаря, який заснував педіатрію в джунглях Перу. Його донька теж тут народилася, пізніше навчалася у США, тепер вона є інфекціоністкою і повернулася на батьківщину разом з колегами, щоб надавати медичну допомогу маленьким перуанцям із найвіддаленіших регіонів країни, в які неможливо добратися. Для цього лікарка з друзями створила Перуансько-американське медичне товариство (Рeruvian-American Medical Society, PAMS). В одну з таких місій запросили і хірургиню зі Львова Христину Пограничну, повідомили у Центрі.

Хірургиня Христина Погранична з маленьким пацієнтом

Цього року медики стартували з місією у м. Ікітос, яке розташоване у тропічних лісах Амазонки.

«У джунглях Перу все складніше, ніж було у Зімбабве. До м. Ікітос неможливо доїхати машиною, бо тут немає доріг, тут кругом джунглі. Сюди можна добратися або човном, або літаком. З інших частин країни можна добиратися до 2 тижнів човном, люди пливуть річкою, це дуже довго і складно, цей фактор впливає і на медичну систему. Єдине, що може врятувати дітей, які потребують допомоги вузького спеціаліста, то це такі місії, як наша, коли лікарі самі приїжджають і організовують тут операційну», - каже Христина Погранична.

Загалом у команді працює більше 20 медиків – пластичні і реконструктивні хірурги, інфекціоністи, паразитологи і педіатри. До американсько-української команди щелепно-лицевих хірургів батьки записали 36 дітей з вадами обличчя. Вік малечі - від 5 місяців до 10 років.

До слова, це вже друга місія, до якої запросили хірургиню зі Львова. Торік у вересні хіруги США вперше запросили двох лікарів зі Львова Христину Пограничну і завідувачку відділення реанімації та інтенсивної терапії львівського «Охматдиту» Віру Приймакову до хірургічної місії у Зімбабве.