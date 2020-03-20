Львівська інфекційна лікарня втричі переплатила за низку медичних матеріалів

Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня 17 березня уклала договір на постачання медичних матеріалів із приватною підприємицею Іриною Григорук на загальну суму 1,22 млн грн. Понад 600 тис. грн з цієї суми витрачено неефективно, бо матеріали закуплені зі значною переплатою. Про повідомляє антикорупційне видання «Наші гроші. Львів».

Загалом лікарня придбала 24 одиниці медичних матеріалів: пластирі, піпетки, шприци, пробірки тощо. Вартість деяких матеріалів у 2-3 рази вища за ринкову. Наприклад, шприц місткістю 20 мл у мережі в роздріб продають по 2,6 грн за одиницю, натомість Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня придбала його за 6,94 грн/од, а хірургічний пластир купили за 59 грн/шт, в той час як на ринку його вартість приблизно 13 грн, що більш ніж в 4 рази дешевше.

На аналогічних тендерах інших лікарень вартість медичних матеріалів загалом збігається з ринковою. До прикладу, нещодавно саме за ринковими цінами пластирі та шприци придбали у Чернігівській міській лікарні.

Ірина Григорук змагалась на тендері із підприємицею Людмилою Рожець, цінова пропозиція якої була лише на 2 тис. грн дорожчою. Учасниці не торгувались і не знижували ціну. Підприємиці подали на торги низку схожих за змістом та оформленням документів, хоча замовник вимагав їх у довільній формі. Наприклад довідку про матеріально-технічну базу. Однакові документи є ймовірною ознакою змови учасників.

Як пишуть «Наші гроші. Львів», тендерний комітет мав би відхилити пропозицію Ірини Григорук, оскільки вона не надала підтвердження виконання аналогічного договору, що вимагалось замовником. Не завантажила аналогічних угод і її конкурентка Людмила Рожець.

До слова, лише місяць тому Львівська інфекційна лікарня проводила майже аналогічну закупівлю. Переможницею стала Людмила Рожець і деякі аналогічні товари тоді придбали вдвічі дешевше, ніж в цьому тендері.