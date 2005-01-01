Львівська IT-компанія перемогла у конкурсі з розробки сайтів WEB AWARDS 2017

Розроблений львів’янами сайт визнали найкращим в Україні в номінації «Культура, розваги, суспільство»

ЕкономікаЮлія Лавришин, 14 червня17480

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Львівська IT-компанія перемогла у конкурсі з розробки сайтів WEB AWARDS 2017
фото – скріншот із сайту NOMINA
Cайт проекту NOMINA, який розробила львівська компанія Goldweb Solutions, переміг у номінації «Культура, розваги, суспільство» конкурсу WEB AWARDS 2017

Львівська компанія Goldweb Solutions перемогла у національному конкурсі WEB AWARDS 2017 з розробки найкращого сайту в номінації «Культура, розваги, суспільство». Найкращим визнали розроблений львів’янами сайт проекту NOMINA. Про це 13 червня повідомила прес-служба львівського IT-кластера.

Проект NOMINA – це книга Валентини Кирилової «NOMINA. Україна. Сторінки родинного альбому», видана київським видавництвом ArtHuss у 2017 році. Це – збірка розповідей про видатних та відомих на увесь світ людей, які або народились в Україні, або є українцями за національністю чи усвідомленою приналежністю. Це, зокрема, Енді Ворхол, Михайло Булгаков, Сергій Прокоф’єв, Святослав Ріхтер, Анна Ахматова, Голда Меїр, Серж Генсбург, Джек Пеланс та багато інших.

Окрім того, сайт самої компанії Goldweb Solutions увійшов у трійку найкращих сайтів веб-розробників в Україні (WEB AWARDS UA – 2017). Підсумковий рейтинг врахував як голосування відвідувачів, так і оцінки фахового журі.

Goldweb Solutions – це IT-компанія, заснована близько 10 років тому у Львові, яка займається розробкою веб-сайтів, брендингом та маркетингом.

WEB AWARDS 2017 – це всеукраїнський конкурс сайтів та мобільних додатків, який провели вперше у 2017 році. Побачити усіх інших переможців та призерів можна на сайті конкурсу.

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