Перші чотири машини вже проходять техогляд і доукомплектовуються

ІТ-компанія SoftServe почала закупівлю 100 автомобілів швидкої допомоги для потреб фронту. Перші чотири автомобілі вже дообладнують і готують до відправки на найгарячіші напрямки. Про це повідомляє Львівський ІТ-кластер.

Понад 45 млн грн на закупівлю «швидких» виділить компанія, ще частину коштів планують зібрати завдяки пожертвам працівників, клієнтів та партнерів у БФ «Відкриті очі». До збору коштів залучають працівників у всіх локаціях компанії – від Мексики до Сінгапуру, від США до Дубаї. Акція із передачею автомобілів приурочена до 30-річчя ІТ компанії.

Перед відправкою на фронт автомобілі проходять технічний огляд, їх доукомплектовують необхідним медобладнанням та медикаментами, потрібними для порятунку життів. Фонд «Відкриті очі» безпосередньо працює з понад 70 медичними частинами, що дозволяє розуміти потреби медиків та реагувати на них.

Раніше компанія SoftServe передала на потреби ЗСУ 123 автомобілі швидкої допомоги для евакуації поранених, завдяки яким медикам на фронті вдалося транспортувати понад 5 тис. поранених. Та автопарк «швидких» у зоні бойових дій потребує постійного поповнення. За даними МОЗ, за рік війни росіяни знищили 250 автомобілів швидкої допомоги, 103 машини – пошкодили, а ще 125 – вкрали.

«Робота медика на фронті триває цілодобово, і йдеться не лише про медичну допомогу військовим, а й цивільним. На деокупованих і прифронтових територіях лікарняна інфраструктура часто знищена, тож укомплектовані швидкі дозволяють не тільки рятувати поранених; буває, на них швидко доставляють жінок, що народжують, чи людей з важкими симптомами у найближчий госпіталь», – говорить військовий лікар Іван Кондратенко, з яким уже понад рік співпрацює фонд «Відкриті очі» компанії SoftServe.