Працівники РСГ роблять ремонт на МПП навесні 2026 року

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області оголосила львівське товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна корпорація “РСГ”» переможцем тендеру на продовження ремонту міжнародного пункту пропуску «Устилуг». Про це стало відомо з інформації на порталі Prozorro. В оновлення МПП додатково увіллють 62,3 млн, відповідно, загальна вартість реконструкції пункту зросте до 128,4 млн грн.

Капітальну реконструкцію МПП «Устилуг» розпочали рік тому – восени 2025 року Служба відновлення та розвитку інфраструктури на Волині оголосила про тендер з ремонту пункту пропуску з очікуваною вартістю у 66,8 млн грн. За ці гроші підрядник мав змонтувати нове електрообладнання та мережі, фасади та дах адміністративної будівлі, ґанки, дорожнє й тротуарне покриття, водогін. А також облаштувати модульні будівлі та встановити легкозбірні навіси. Термін – до кінця травня 2026 року.

На тендер тоді подався лише один учасник – львівське ТзОВ «Будівельна корпорація “РСГ”», яке зголосилося зробити реконструкцію за 66,16 млн грн. Зрештою, РСГ визнали переможцем і компанія розпочала ремонтні та будівельні роботи.

У квітні 2026-го Волинська ОДА повідомляла, що на МПП виконано близько 90% робіт. Згодом, наприкінці травня, інспектори Служби відновлення провели огляд пункту пропуску та склали дефектний акт, в якому наголосили на необхідності продовження реконструкції об’єкта (додаткові роботи).

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«Враховуючи потреби пункту пропуску, з урахуванням вимог належного утримання, задля забезпечення комфортного та безперебійного руху через державний кордон», – йшлося в документі комісії. Тоді ж Служба відновлення оголосила про новий тендер на продовження ремонту МПП. Очікувана вартість була 62,34 млн грн. Додатково було заплановано змонтувати фундаменти під модульні приміщення, зробити склад, архів, генераторну, санітарний модуль тощо. Виконання – до кінця грудня цього року.

На тендер знову подав пропозицію лише один учасник – та сама «Будівельна корпорація “РСГ”». Пропозиція компанії була 62,32 млн грн, її після усунення недоліків визнали переможною. Наразі РСГ та Служба відновлення готуються до підписання угоди.

Таким чином, загальна вартість реконструкції МПП «Устилуг» становить понад 128,4 млн грн. Пункт пропуску працює цілодобово та має статус міжнародного автомобільного. Сюди можуть їхати як пасажирські, так і вантажні авто. З польського боку розташований пункт пропуску «Зосин» на автошляху в бік Грубешева.

ТзОВ «Будівельна корпорація “РСГ”» зареєстроване у Львові у бізнесцентрі на вул. Стрийській. Його власником є Роман Павелчак з Івано-Франківської області. У 2025 році, згідно з даними платформи Vkursi, ТзОВ отримало 125,25 млн грн валового прибутку, його чистий дохід становив 1,26 млн грн. Кількість задекларованих працівників торік – 16.

Від 2022 року «Будівельна корпорація “РСГ”» перемогла у 72 тендерах на будівництво та ремонтні роботи, загальна сума лотів – 559,01 млн грн.