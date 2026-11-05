!Fest залучає фінансування для кавового бізнесу

Львівська компанія !Fest Coffee Mission, що входить до холдингу !Fest, планує залучити 200 млн грн через випуск корпоративних облігацій. Більшість коштів спрямують на закупівлю кавового зерна, какао та тростинного цукру. Первинне розміщення облігацій розпочнеться 10 листопада. Про це повідомляє Forbes з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначають, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 28 жовтня зареєструвала випуск облігацій серії В і затвердила умови їх розміщення: воно стартує 10 листопада і триватиме до 10 лютого 2027 року за участю «Райффайзен Банку» та інвестиційної компанії «Універ Капітал».

Як використає гроші компанія?

98% залучених коштів !Fest Coffee Mission планує витратити на закупівлю кавового зерна, какао та тростинного цукру. Ще 2% спрямують на маркетинг і розширення ринків збуту. Якщо компанії вдасться розмістити весь випуск, на закупівлю продукції вона отримає 196 млн грн, а на маркетинг – 4 млн грн. Номінальна вартість однієї облігації становить 1000 грн. Погасити їх компанія планує у листопаді 2029 року.

Що отримають ті, хто купить облігації?

Придбати облігації зможуть інвестори, зокрема фізичні особи. Номінальна вартість одного цінного паперу становить 1000 грн. За вкладені гроші компанія виплачуватиме покупцям відсотки щоквартально.

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Протягом перших чотирьох купонних періодів дохідність становитиме 8,88% річних. Для наступних періодів ставку визначатиме директор компанії в межах від 5% до 15% річних. Також умови випуску передбачають прив'язку розрахунку відсоткового доходу до курсу долара США. Самі виплати здійснюватимуть у гривні.

Інвестори матимуть можливість достроково пред'явити облігації до обов'язкового викупу у листопаді 2027-го та листопаді 2028 року. Водночас ці облігації не мають застави, яка гарантувала б повернення коштів у разі фінансових проблем компанії.

Що відомо про !Fest Coffee Mission?

!Fest Coffee Mission входить до львівського холдингу емоцій !Fest, заснованого у 2007 році. До його проєктів належать ресторани та заклади «Криївка», «П’яна вишня», «Реберня» та «Львівська копальня кави». Кінцевими бенефіціарами ТОВ «Холдинг емоцій «!Фест», за даними YouControl, є Андрій Худо з часткою 37,49%, Дмитро Герасимов – 37,49% та Юрій Назарук – 25,01%.

!Fest Coffee Mission імпортує зелену каву з країн-виробників і постачає її українським обсмажувальникам та виробникам кавової продукції. Компанія також займається міжнародною логістикою, зберіганням і контролем якості зерна.

Це вже другий випуск облігацій компанії. У 2024 році вона залучила таким способом 100 млн грн. Погасити попередній випуск планують у січні 2027 року. За фінансовими показниками, наведеними компанією, її виторг у 2025 році зріс на 60,1% – до 665 млн грн проти 415,4 млн грн роком раніше.