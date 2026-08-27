Прокуратура вимагає розірвати договір оренди приміщень, де працює Grand Cafe Leopolis
Причиною є самовільне перепланування
Галицька окружна прокуратура звернулась до суду з вимогою розірвати договір оренди приміщень у львівській Ратуші, де зараз працює Grand Cafe Leopolis. За даними прокуратури, причиною є самовільне перепланування. У «Холдингу емоцій !Fest» вважають ці претензії недоцільними.
Як повідомила Львівська обласна прокуратура 27 серпня, Галицька окружна прокуратура через суд вимагає розірвати договори оренди та суборенди, а також звільнити нежитлові приміщення першого поверху будівлі львівської Ратуші. Господарський суд Львівської області 26 серпня відкрив провадження у справі.
Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал
Мова йде про частину приміщень площею майже 650 м2. Зараз ці приміщення використовуються закладом громадського харчування. Судячи із фото прокуратури, мова про Grand Cafe Leopolis.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Прокурори наголошують, що цей об’єкт є пам’яткою архітектури національного значення, тому є суворі вимоги до його збереження. У таких будівлях заборонено проводити будь-які ремонтні роботи, перебудови чи перепланування без офіційного дозволу Міністерства культури. Також без погодження з Мінкультом не можна передавати майно в оренду, змінювати його призначення чи розміщувати рекламу на фасадах.
Попри це, прокурори виявили низку порушень. Зокрема, договори оренди та суборенди уклали без обов'язкового дозволу Мінкульту та на позаконкурентних умовах. Окрім цього, у приміщеннях самовільно провели перепланування: демонтували сходову клітку та звели нові стіни.
«Такі дії порушують вимоги Законів України “Про охорону культурної спадщини” та “Про оренду державного та комунального майна”. Саме це й стало підставою для звернення прокуратури до суду з позовною заявою про розірвання договорів оренди та суборенди, а також повернення спірних приміщень громаді», – повідомили у прокуратурі.
Нагадаємо, що у 2018 році «!FEST» викупив фірму, яка орендувала ці приміщення для ресторану «Ратуша». Grand Cafe Leopolis відкрили на першому поверсі львівської Ратуші у 2019 році. Це заклад «Холдингу емоцій !Fest».
«Ми вклали гроші у приміщення, ми інвестували у те, щоб на стінах відобразити історію міста. Зробили ремонт у приміщенні. Так, договір був укладений 18 років тому. Ми заходили у це приміщення і бачили договір, він є нормальним. До нас не було жодних питань від міської влади. Ми вважаємо, що це якісь недоцільні претензії», – сказав ZAXID.NET керівник PR-відділу «Холдингу емоцій !Fest» Тарас Маселко.
Тарас Маселко додає, що це кафе стало культовим, а орендарі вчасно сплачують одну з найбільших орендних ставок у місті. Він додає, що претензії прокуратури стосуються дій, до яких «!FEST» не має жодного відношення.