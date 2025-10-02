Львівська кухня – це не лише про творення їжі впродовж століть, вигідне розташування міста чи історичні зміни, які переплели долі різних народів у Львові та його околицях. Це також про родину і дім, дитячі спогади й мандрівні переписи, які донині зберігаються на пожовклих від часу сторінках записників. Це обов’язково виняткова кухонна магія, яка витворювалася особливою мовою, родинна тяглість традицій та унікальний львівський дух, який досі можна відчути у старих кнайпах, нових рестораціях і, звичайно, на домашній кухні.

Маріанна Душар, вона ж Пані Стефа – дослідниця галицької кухні та антропологиня їжі, запрошує нас у гастрономічну мандрівку, цікаву й наповнену якимось особливим щастям спробувати щось таке, чого не спробуєте деінде. Бо ж ви ще не знаєте, з чого робили наші предки пляцки, поки Колумб плавав по бульбу, а також те, що в книдлях головне – це тісто, або чому лазанки мають італійський вайб, а ще про фучки родом із лемківської кухні, улюблені дідусеві солодощі та легендарні львівські черехи? Ця книжка багата не лише їжею, а й справжнім життям.

Днями у «Видавництві старого Лева» вийде друком нова книга Маріанни Душар «Львівська кухня. Моя кулінарна подорож Галичиною», а у суботу, 4 жовтня, авторка особисто презентує її на фестивалі на Coffee, Books & Vintage Festival. ZAXID.NET публікує уривок із книги.

Львівські сезони

Весна у місті починалась, коли на вулицях з’являлися продавці свіжоспеченого хліба. Про ятки з білим та житнім хлібом згадують ще середньовічні документи. Проте найвідомішим на початку XX ст. вважали «куликівський хліб». Назва походить від невеликого містечка Куликів, розташованого поруч зі Львовом. З часом випікати його згідно з оригінальним переписом почали у пекарні Натана Шварца на вулиці Джерельній.

Дві невеликі круглі хлібини, з’єднані між собою, із хрумкою скоринкою та ароматом чорнушки – цей незабутній смак часто згадують у своїх спогадах львів’яни того часу.

Поетично смак «куликівського» найкраще нам передав поет Маріан Гемар.

Як є хтось з Варшави, Познані чи Лодзя,

Байдуже звідки, бо ж не знає про те,

Що біля Львова, в Куликові,

Родинна пекарня смачний хліб пече..

Хліб, той хліб – з Куликóва

Буханець великий, а скоринка хрумка…

На вишневих дровах – тендітна й круха!

Минуло вже років шістнадцять, проте

ця ніжна скоринка все манить мене.

Хрумтить і потріскує хліб, наче сонце,

Той запах втікає в кухонне віконце…

А далі – на Ринок, із вітром нестримно –

І все вже навколо пахне хлібчиком з кмином.

Хліб, той хліб – з Куликóва

Так хочу той крайчик, чекати не сила,

і мама за звичаєм перехрестила, –

А тоді вже й смакуйте.

Окрайчик – латунний півмісяць,

І дірочки – очі великі, легенький – як пух.

(він наш – не тутешній,

для шлунку – одна благодать).

Так легко торкаюся того шматочка,

Гаряча хлібинка – пташина пір’їнка,

Така, мов жива, аж мені промовля:

«З’їси мене – це до добра».

Хліб, той хліб – з Куликóва.

Смачний хліб залишався традицією Львова століттями. Для прикладу, відомий підприємець та прихильник автоперегонів Францішек Табачинський шукав свій смак, додаючи до випічки конюшину. Під час Святоюрських ярмарків, що відбувались двічі на рік, головним смаколиком були юрашки – пряники, що мали особливий смак. У Львові ще з часів пізнього Середньовіччя виробництвом цих та подібних смаколиків займались аптекарі, експериментуючи як із вмістом спецій, так і з формою та розмірами.

Околиці міста зустрічали весну смаком мізерії. Попри простоту, страва наче коронувала собою всю львівську городину. Салату з огірків у сметані чи з домашнім сиром зазвичай подавали до риби чи м’яса, але полюбляли вживати і як самостійну страву. І нікому насправді не було діла то того, що її назва, походженням з латинського misereo, насправді була дещо зневажливим віддзеркаленням соціального статусу бідних мешканців, що тільки її й могли собі дозволити.

На львівські базари різноманітну зеленину довозили з городів таких передмість, як Личаків та Байки. У місті любили пожартувати, що саме «на Байках» і варто шукати майбутню дружину, бо тамтешні дівчата були переважно веселими та здоровими оптимістками.

Весняний сезон зеленини у Львові не міг обійтись без шпараґів – улюбленого присмаку і аристократів, і простого люду. Зустрічаємо їх у стравах більшості аристократичних родин та меню передміських ресторанів. У промислових масштабах шпараґи вирощували на плантаціях, розкиданих навколо міста, як‑от фільварки під Ланцутом та Любичею Королівською. Як видається, мода на цей продукт впевнено повертається до міста й сьогодні.

І, звичайно, весна у Львові – це Великодні свята.

«Увесь Львів прикрашується на приняття Воскресення і пробудженої природи. За свіжо вимитими вікнами блищать білесенькі, часто замаяні фіолєтовими, синіми або рожевими стяжечками фіраночки. З Ринку несуться пахощі великодніх квітів, різноманітних гіякинтів, білих левконій та ляків (у бордо). На столиках порозставляли личаківські і замарстинівські громадяни цілу масу гіпсових фіґур воскреслого Христа і баранчиків з червоними хоруговками. На порозстелюваних на землі плахтах зеленіє букшпан і овес у скриньочках та манять ріжними узорами крашанки і писанки. На Академічній Залєвський суперничає з Вєльцом, а на Руській без суперників пече “Фортуна нова”. Перед багатими виставами львівської різницької аристократії разом із крамницями Центросоюзу і серед строгого великотижневого посту вдихаєш глибоко в себе пахощі вестфальських і праських шинок та куликівських і мазурських ковбас. Різнобарвні наливки у старого Бачевського переморгуються із принадними пляшками в Народній Торговлі, у Козьола та Атляса», – так описував львівську весну у своїх спогадах львівський правник, докторр Олександер Надрага.

Влітку у вечірньому затінку клепарівських черех довго не припинялась застільна бесіда при гальбі знаменитого львівського пива, книшах, гречаних варениках чи легендарній львівській кишці. Кишка користувалась у місті особливою славою. Найпопулярнішими були два її ґатунки – класична «кашанка» з кров’ю та «бульбянка» з тертої картоплі, цибулі та шкварок.

Знаменита львівська кишка стала предметом натхнення для шляхетного гульвіси Генрика Збєжховського, котрий, згідно з міською байкою, декілька діб не залишаючи знаменитого ресторану «Атляс» на площі Ринок, написав про неї пісню. Оспівана у ній трагічна історія кохання та смерті дочки м’ясника панни Францішки та її коханого була гідна пера Шекспіра і настільки вразила львів’ян, що її досі можна почути на вулицях Львова.

На Клепарові за рогатками,

Там собі жила в своєї мами

Файна, як янгол, груба, як кишка,

А всі її звали – панна Францішка.

(...)

А недалеко від їх господи

Жив си фризієр, бравий молодик,

Він купував там щорання кишку,

Бо кохав тяжко панну Францішку.

Пивна культура у Львові – це тема для окремої історії. Пивовари, об’єднані навколо Львівського акційного товариства броварень, змагались між собою у вигадуванні нових гатунків пива та його смаків. Як тільки трунок був зварений, пивоварні інформували про це пиволюбів, вивішуючи спеціальний знак – «віху». Донині у місті складають пісні про пиво. Одна з них з’явилася у Львові наприкінці 1980-х – її написали сучасні львівські батяри – Юрко Винничук та Віктор Морозов:

Львівське пиво – то є кляса,

Робить з хлопа супер аса.

Вип’єш гальбу – і вже фраєр, хо‑хо!

А музичка грає штаєр.

Влітку у Львові спекотно, тож мешканці шукали прохолоду не лише у затінку дерев чи міських купалень, а й у їжі. На перші місця у меню виходили холодники – оригінальні переписи овочевих та фруктових зуп, які практикував кожен кухар та господиня, котрі себе шанували.

Вже від середини червня більшість аристократів чи заможнихмістян воліли залишати місто на час літніх відпусток, мандрувати до Карпат на «літники» чи кудись далі, до європейських курортів – «на води». Вони забирали з собою у подорож і кухарів. Кухня передмість та віддалених околиць цілковито перебирала на себе ініціативу і панувала аж до початку золотої осені.

Восени, ближче до жовтня, ділова активність поверталася до міста. А з нею і традиції галицьких сніданків. Багато панів воліли починати свій день саме з відвідин знаменитих «Сніданкових покоях» пана Антонія Хавелки у Кракові чи пані Софії Телічкової у Львові. «Швидко, смачно, дешево» – переконувала звідусіль їхня реклама. Цікаво, що в Галичині не було нічого дивного вжити ще до сніданку келішок знаменитої «бачерувки».

Інколи атмосфера була настільки сприятливою, що сніданок плавно перетікав в обід. Тоді на перший план виходили львівські канапки. Особливої слави вони набули у закладах пані Софії Телічек. Різноманіття канапок вражало, перетворюючи швидку перекуску на гастрономічний витвір мистецтва. Шницлик – забута сьогодні батярська назви канапки з рибою повертається до нас, але вже у зовсім інших виявах та смаках.

Львівські заклади ділились за бізнесовими, політичними та культурними інетересами їхніх гостей. Проте були місця, що об’єднували навіть непримиримих. На початку XX ст. одним із безальтернативних гастрономічних королів старого Львова залишився ресторан готелю «Брістоль». Єврейські смаки кухні, котрою керувала дружина власника, пані Ружа Цегнутова, користувались пошанівком у численних клієнтів та суворих гастрономічних критиків.

До початку Другої світової війни одним із найвищих стандартів гастрономії вважали ресторан готелю «Жорж». До 1939 р. тут приймали найзнаменитіших гостей міста, проводили різноманітні зібрання і бали. Ресторан любили офіцери 14-го Полку Язлівецьких Уланів.

У 1944 р., після початку другої російської окупації міста, це місце залишалось дивовижним міксом дисидентів, контрабандистів, сексотів та таємних співробітників КДБ. Але добру каву, яка тут якимось дивом була завжди, та відповідну перекуску любили всі.

Взимку особливе місце на столах містян займала риба. Коропів, щупаків, судака та іншу «солодководну рибу» привозили з навколишніх ставків та річок, а в бочках транспортували балтійські та дунайські оселедці. Згадками про продаж та асортимент риби рясніють сторінки архівних документів XVI та XVII ст.

Рибою розраховувалися з робітниками за виконану роботу і нагороджували за взірцеве виконання обов’язків міських службовців.

У середні віки її продавали на Ринку і щовечора, після закінчення торгу, очищували бруківку водою з розташованого поряд із Ратушею спеціального збірника – мелюзини. Після падіння старої ратуші в першій половині XIX ст. та її перебудови традиція торгівлі рибою на Ринку майже припинилась. Але вона успішно перемістилась і продовжувала процвітати. Про давні рибні традиції міста досі нагадують топоніми, наприклад вулиця Рибна (до 1871 р. мала назву Марії Сніжної).

Особливої майстерності у приготуванні риби досягли євреї. Гефільте фіш – фарширована риба, страва, що виникла завдяки суворим шабатним обмеженням, стала справжньою візитівкою гостинного галицького єврейського дому та королевою страв східноєвропейських євреїв. Століттями вона, разом із заплетеноюв коло халою, є втіленим побажанням добробуту на свято Рош га-Шана, єврейського Нового року.

Наприкінці листопада місто та його мешканці починали приготування до, мабуть, найулюбленішого із зимових свят – Різдва. З огляду на присутність у Львові одразу трьох християнських конфесій – римо-католицької, православної та вірменської, його довгі роки святкували двічі – і згідно з Григоріанським, і Юліанським календарями. І лише 2024 року усі українські конфесії почали святкувати Різдво 25 грудня, за Григоріанським календарем.

Інколи підготовка до різдвяного циклу видавалась важливішою, ніж саме свято. Планування та закупи починалися за декілька днів чи й тижнів до святкування. Місто барвисто прикрашали, продавці намагались всілякими хитрощами притягнути увагу потенційних покупців.

«Видним знаком недалеких зимових свят обох обрядів у Львові були від давніх-давніх літ ярмарочні будки з дешевими медівничками, “николайками” і прикрасами на ялинку, що їх уже з кінцем листопада ставляють на Ринку напроти “Народньої Торговлі”. Поява тих перших будок була для нас малих, “шкрабів” із вселюдної школи, великою втіхою, бо вони саме вводили нас в більш ніж шеститижневий період найкращих казок і мрій дитячих років. …Чого там не було на виставових вікнах?! І залізничка на шинах з льокомотивою, що її накручувалося ключем, і ріхтерівські будівельні камінчики, і маґічні ліхтарні, такі, що кидали ріжні образці на екран з малого обруса. І скриньки з усякими чародійними штуками, гри та забави. Справді, годі було між тими чудами вибирати і признатися родичам, що саме св. Миколай мав би нам принести. Найкраще було б, щоби він приніс нам цілу виставу…» – пише д-р Олександр Надрага.

Чудовий приклад іншої декорації залишив знаменитий Станіслав Лем, описуючи походи із своїми батьками до легендарної вітрини цукерні Людвіка Залевського:

«У ті часи з усіх приваб і пам’яток Львова мене найбільше вабила цукерня Залевського на вулиці Академічній. Вочевидь, я мав добрий смак, бо відтоді, по правді, ніде в світі не бачив цукерничих вітрин, оздоблених із таким розмахом. Це була, по суті, велика сцена, оправлена в металеву раму, на якій кілька разів на рік змінювалися декорації, що були тлом для вражаючих скульптур і алегоричних фігур із марципану. Якісь великі натуралісти, рубенси цукерництва, втілювали на ній свої фантазії, а надто перед Різдвом і Великоднем, коли за шибами поставали дивовижі, застиглі в мигдалевій масі та чоколяді. Цукрові Миколаї мчали на санях, із їхніх лантухів ринули лавини смаколиків. На глазурованих полумисках спочивали шинки й риби в галяреті, теж марципанові і з кремовою начинкою. Причім, оця моя інформація не мала чисто теоретичного характеру. Навіть скибки цитрини, що просвічували крізь галяретку, були витвором цукерничого різьбярства. Пам’ятаю стада рожевих свинок із чоколядовими оченятами, найрізноманітніші фрукти, гриби, вудженину, рослини, якісь печери й скелі. Складалося враження, що Залевський подужає відтворити в цукрі та чоколяді цілий Космос, оздобивши сонце лущеним мигдалем, а зірки – лискучою глазур’ю».

Попри спільність традиції християнських страв для всієї Європи, у Львові головною відмінністю була присутність на столах куті. Обрядова страва та водночас предмет гордості кожної родини, а ще джерело невичерпних дискусій. Густа чи рідка? Наскільки вона має бути солодкою? Приготувати її класично стриманою чи додати в неї кольорові розсипи родзинок та цукатів? Вправді, мало хто в українських чи польських родинах у Львові не підкидав її за сільським звичаєм до стелі, але багато звичаїв переплітались. Цікаві спогади про міську різдвяну вечерю залишив нам у своїх спогадах відомий поет та письменник Іван Франко:

«Ковток чистого прісного меду, який перед вечерею з глиняного горщика на тупім кінці держака деревляної ложки подає ґосподар своїм найближчим по старшинстві, отже, коли живі ще дід і баба, жінка, діти, дальші свояки та слуги, що жиють разом в домі та при трьох свічках вечеряють разом коло одного стола». Мед подає господар кожному з членів родини своїми руками і примовляє: “Аби нам так увесь рік солодко було!”».

Традиція, коли патріарх родини «причащає» родину перед Святвечірньою трапезою спільним частунком – чи то проскуркою з медом, чи кутею, – побутує у домах львів’ян і донині. Родина бажає собі традиційно «Дочекати віднині за рік!». Різдво – це час, коли традиція набуває «тіла», об’єднує цілі покоління, дарує відчуття спільноти.